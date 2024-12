"No nos representa": ONU sobre comité que reportó 20 mil supuestos cuerpos en aeropuerto de Bogotá

Carlos Ruiz Massieu, máximo representante de la ONU en Colombia, marcó distancia con el comité que a nombre del organismo internacional hizo una delicada denuncia sobre la supuesta presencia de 20 mil restos humanos "guardados" en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, una información desmentida por Medicina Legal, la Procuraduría General de la Nación y la Alcaldía Mayor de la capital.

"Es un comité independiente que no representa al secretario general de la ONU, no representa ninguna entidad de Naciones Unidas, lo hace todo a su carácter de expertos que son nombrados por los estados miembros de la comisión de desaparición forzada. Todo lo que ellos incluyan pues se hace a ese título, no representan a ninguna de nuestras entidades", recalcó el funcionario en entrevista con Noticias Caracol en vivo.

El denominado Comité de la ONU para la Desaparición Forzada señaló este jueves que haber información de que Medicina Legal tiene "resguardados" en un hangar del aeropuerto de Bogotá alrededor de 20.000 cuerpos que no ha podido identificar porque no hay medios o formas de saber su identidad con el propósito de darles sepultura.

"Según información proporcionada a la delegación, también se encuentran alrededor de 20.000 cuerpos no identificados en un hangar del aeropuerto de Bogotá", fue lo que declaró Carmen Rosa Vila, experta del comité, durante una rueda de prensa de Bogotá.

Vila especificó que se trata de información que les ha brindado el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y que "no son cuerpos hallados, son cuerpos que se encuentran resguardados", porque no "hay otro lugar para poderlos mantener".

Sin embargo, Medicina Legal lo negó y recalcó que "desconoce la existencia de dicho hangar y no ha recibido solicitudes por parte de ninguna autoridad para el estudio y análisis de dichos casos".

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación envió una comisión a la terminal aérea y, tras la inspección a los 27 hangares de El Dorado, constató que "corresponden a lugares propios de la operación aeroportuaria" y "no se evidenció la presencia de lugares equipados para la conservación de restos humanos".