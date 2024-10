Gregorio Eljach tras ser elegido procurador: "No soy propiedad del Congreso ni de nadie”

En una reciente entrevista con Noticias Caracol en vivo, el recién elegido procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, abordó su rol al frente del Ministerio Público y respondió a diversas críticas sobre su elección.

Críticas y reconocimiento

Cuando se le cuestionó sobre las acusaciones de ser "un procurador de bolsillo", Eljach fue contundente: “Pues yo no le respondo nada porque mi trabajo lo dirá. Eso es una necesidad de ponerse uno a contestarle a gente que se pone a decir cosas sin siquiera conocerme”. Afirmó que, a pesar de haber sido elegido recientemente, ya ha sido objeto de calificaciones negativas.

Vínculo con el Senado

Respecto a su relación con el Senado, el procurador expresó: “Porque yo me hice ahí en el Senado porque el Senado me eligió. Por eso yo me siento muy orgulloso de decir que yo soy el procurador del Congreso”. Sin embargo, aclaró que no es “propiedad del Congreso ni de nadie”.

Formación académica y responsabilidad

Eljach rechazó las insinuaciones de que su elección se debió a la amistad: “Mire, eso no es cierto. Y el que afirma eso, que lo demuestre y que me lo demuestre a mí”. Defendió su formación académica y su capacidad para cumplir con su deber.

Autonomía del Ministerio Público

El procurador enfatizó la independencia de su cargo: “El jefe del Ministerio Público es Gregorio Eljach, no el presidente. Es un órgano autónomo, órgano independiente, órgano de control, no pertenece a ninguna rama, no tiene jefe”.

Disciplina a funcionarios

Sobre la disciplina a funcionarios de elección popular, Eljach aclaró que “tiene que disciplinarlos”, aunque enfatizó que el enfoque será jurisdiccional y no penal, como se establece en el Convenio Interamericano.

Selección del equipo de Gregorio Eljach

En cuanto a la conformación de su equipo en la Procuraduría, Eljach fue firme: “Lo que no va a funcionar conmigo es escoger a nadie por su ideología”. Insistió en que la calidad del trabajo debe prevalecer sobre las afiliaciones políticas.

Futuro Político y opiniones sobre la JEP

Eljach fue preguntado si este sería su último cargo, a lo que respondió: “¿Se refiere a que yo vaya a ser presidente de la República? No”. También se refirió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aseguró que debe “cumplir el mínimo” establecido por la reforma constitucional del proceso de paz.

Situación política actual

En relación a la situación política en el país, Eljach no percibe un “golpe blando” contra el presidente Petro: “Yo no veo amenazas que estén por desquiciar a las instituciones”. Reconoció, sin embargo, la crítica y el inconformismo que existen en la sociedad.

Evaluación de la anterior Procuraduría

Finalmente, al calificar la gestión de Margarita Cabello, Eljach afirmó: “Yo creo que ella está por encima del promedio de los anteriores procuradores”.

Con estas declaraciones, Gregorio Eljach busca establecer su independencia y autoridad al frente del Ministerio Público, dejando claro que su enfoque será la legalidad y el cumplimiento de su deber.