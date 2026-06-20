Noticias Caracol no ha publicado información sobre Santos y Coronell: es un contenido con IA falso

En varias plataformas ha sido publicado un video en el que, de manera fraudulenta, generadores de información falsa han suplantado el logo y las voces de los presentadores de Noticias Caracol con inteligencia artificial (IA) para hablar sobre una supuesta "agenda oculta" entre el expresidente Juan Manuel Santos y el periodista Daniel Coronell en relación a la segunda vuelta.



Noticias Caracol aclara a su audiencia que no ha publicado tal informe, y que el video que circula en el que se usa el nombre de este medio de comunicación es falso: no ha sido creado, transmitido, avalado ni replicado por esta compañía ni por sus periodistas o equipos de investigación.

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Ante esto, este medio de comunicación informa que los únicos videos y contenidos auténticos de Noticias Caracol son aquellos publicados en su señal abierta y por los canales y cuentas oficiales de este noticiero en página web oficial, Youtube, X, Facebook, Instagram o Tiktok.



¿Cómo identificar una noticias falsa hecha con IA con fines fraudulentos?

En primer lugar, es primordial considerar que las herramientas actuales logran imitar voces y fotografías con un realismo tal que diferenciar la falsedad resulta cada vez más complejo. En ese sentido, se recomienda examinar minuciosamente ciertos elementos que exponen el contenido alterado. Un ejemplo es el sonido de la voz, pues las creaciones de IA suelen percibirse automatizadas o presentan variaciones extrañas en los acentos.



Consejos adicionales para no caer en noticias falsas

Debido al auge de las noticias falsas en la red durante el último tiempo, y ante el desconocimiento de muchos sobre cómo identificarlas, se han planteado diversas pautas para eludir estas trampas:



Confirmar el origen de la información: resulta esencial investigar quién emite la noticia; usualmente, los portales serios permiten revisar su trayectoria. Se debe prestar atención al enlace (URL), ya que existen sitios que suplantan la identidad de medios de comunicación de renombre. En entornos sociales, es necesario constatar si los datos vienen de perfiles con verificación o de alta credibilidad.

resulta esencial investigar quién emite la noticia; usualmente, los portales serios permiten revisar su trayectoria. En entornos sociales, es necesario constatar si los datos vienen de perfiles con verificación o de alta credibilidad. Dudar de encabezados amarillistas: las frases exageradas o de corte sensacionalista suelen ser señales de falsedad. Es recomendable consumir el contenido íntegro y contrastar con otras fuentes para tener una perspectiva exacta y ponderar los datos expuestos.

las frases exageradas o de corte sensacionalista suelen ser señales de falsedad. Es recomendable consumir el contenido íntegro y contrastar con otras fuentes para tener una perspectiva exacta y ponderar los datos expuestos. Mantener una postura crítica: al consumir cualquier dato, se debe observar con cuidado el contexto y las estadísticas presentadas. Ante la sospecha, lo ideal es contrastar el relato en otros portales especializados o de trayectoria reconocida.

al consumir cualquier dato, se debe observar con cuidado el contexto y las estadísticas presentadas. Ante la sospecha, lo ideal es contrastar el relato en otros portales especializados o de trayectoria reconocida. Rastrear el sustento del reporte: las piezas periodísticas auténticas suelen estar cimentadas en declaraciones y pruebas. Es importante buscar vínculos a las fuentes primarias, testimonios o respaldos de entidades gubernamentales, institucionales o medios reconocidos.

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