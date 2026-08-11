¿Por qué el temblor del 10 de agosto se sintió en tantas ciudades de Colombia y en otros países?

El terremoto de este 10 de agosto del 2026 deja, al menos, 169 personas muertas y más de 570 resultaron heridas. El sismo fue de magnitud 7,4, colapsando más de 60 edificios colapsaron y dejando desolación en varias capitales de Colombia, como Cali, Pereira y Manizales.

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Pereira, capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades más cercanas a San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 66 fallecidos, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

La cifra recoge únicamente el balance de las capitales del país, por lo que no incluye los muertos y heridos registrados en municipios y localidades aledañas, donde también se reportaron colapsos de edificios y daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.



Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia están entre las ciudades más golpeadas por el terremoto, que obligó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo hace solo cuatro días, a declarar la situación de "desastre nacional".



¿Por qué se sintió en tantos lugares?

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El terremoto se produjo a las 7:34 de la mañana y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y oeste del país, así como en Ecuador, Panamá y Venezuela.

Viviana Dionicio, sismóloga de la Red Sismológica Nacional de Colombia del Servicio Geológico Colombiano, explicó que el terremoto de este lunes es el evento sísmico más grande registrado por la red sismológica de Colombia desde que comenzó su operación a mediados de 1993.

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Entre los hallazgos sobre el temblor, la experta señaló que fue catalogado con una intensidad instrumental de 7, en una escala de 10. Esto significa que fue sentido muy fuerte y traduce un daño moderado. Añadió que los departamentos con mayor percepción de esta intensidad fueron Quindío, Chocó, Valle y el Eje Cafetero.

Dionicio aclaró que, mientras la magnitud es una sola, la intensidad varía según el lugar y depende de la vulnerabilidad del terreno y las construcciones; para este cálculo se utilizaron alrededor de 15.000 reportes ciudadanos.

Respecto a las razones por las cuales se sintió en tantos lugares, la experta dijo que se debe principalmente a su gran magnitud, pues las ondas sísmicas de un evento de este tamaño se propagan por todo el interior de la Tierra. Además, añadió que este terremoto tuvo una profundidad intermedia de aproximadamente 103 km.

Aunque los sismos más profundos suelen disipar su energía y sentirse menos que los superficiales, la enorme energía liberada en este caso permitió que las ondas viajaran largas distancias y fueran registradas en numerosas estaciones. “Los sismos no tienen frontera”, indicó.

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A diferencia de otros terremotos históricos más superficiales, como el de Armenia en 1997, este sismo está asociado a un proceso de subducción, donde la placa de Nazca se introduce debajo de la placa Suramericana, acumulando energía que finalmente se libera.

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