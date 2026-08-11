Varios temblores se sintieron en el Pacífico en la madrugada del martes, la mayoría en Chocó

El Servicio Geológico de Colombia (SGC) reportó por lo menos cuatro temblores en la madrugada del martes 11 de agosto en la región del Pacífico, la mayoría de ellos en Chocó, epicentro del terremoto en Colombia de 7,4 ocurrido a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto por el que han fallecido más de 100 personas, cerca de 500 han resultado heridas y decenas de edificaciones quedaron colapsadas, mientras continúan las labores de rescate para hallar personas con vida.

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Antes de que asomara el sol, un día después de la tragedia, el SGC registró varios movimientos telúricos, principalmente en el municipio de San José de Palmar, donde se registró el principal terremoto. En ese departamento han reportado por lo menos 13 muertos. Asimismo, se ha informado de más de 80 réplicas. (Lea también: ¿Por qué se han dado tantas réplicas del fuerte temblor en Chocó de este lunes 10 de agosto de 2026?)



Los sismos fueron de entre 3 y 3,6 de magnitud

El primero se registró a las 12:02 de la madrugada en San José del Palmar, con una magnitud de 3,6 y una profundidad de 84 km. Sin que aún fuera la una de la mañana, a las 12:54, hubo otro movimiento de magnitud 3,0, con una profundidad de 95 km en el mismo municipio.

A las 2:28 a.m. se reportó otro sismo, aunque este sí estuvo alejado de la zona del Chocó. Tuvo una magnitud de 3,6, con una profundidad de 151 km en Los Santos, Santander.



La calma en Chocó no duró mucho y a las 2:52 de la madrugada hubo un temblor de 3,2, con profundidad de 109 km, esta vez en la población de Istmina. A las 4:03 se volvió a registrar otro sismo, de magnitud 3,1 y profundidad superficial, en el océano Pacífico.



Los estragos del terremoto en Colombia

En Pereira, la mayor parte de la ciudad está sin electricidad mientras decenas de voluntarios buscan con linternas señales de vida bajo las ruinas de edificios. "Demasiado angustiante, no tengo palabras para todo lo que está pasando en este momento. Estamos intentando sacar los escombros porque acá estaban todos los vendedores de lotería", dijo a la AFP Juana Marín, una mercadóloga de 25 años que buscaba frente a la plaza principal. En la ciudad cafetera hay 60 fallecidos, según la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales que entregó el más reciente balance.



En Cali, la tercera ciudad de Colombia, los rescatistas atienden sin descanso los barrios más afectados. "Llegar hasta acá fue impresionante, parecía el fin del mundo, los carros y las motos en contravía buscando sus seres queridos", dijo el socorrista Nelson Moreno, que llegó en busca de una amiga bajo dos torres de cinco pisos colapsadas. El padre de su amiga y el bebé de la mujer están heridos, pero salieron con vida. Según un balance del presidente Abelardo de la Espriella, además de las víctimas hay 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados y 52 instituciones educativas afectadas. Solo en Cali hay 188 desaparecidos, informó. (Lea también: En carrera contrarreloj, rescatan en Cali a bebé y su mamá atrapados bajo escombros de terremoto)

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En Bogotá, los edificios fueron evacuados y cientos de personas salieron a las calles en medio del ruido de sirenas. Pese a la alarma, el alcalde Carlos Galán aseguró que en la capital solo se han reportado grietas superficiales en algunas casas y edificios.

El fútbol también se vio afectado. Los partidos programados para esta semana fueron aplazados tras el terremoto, así como dos partidos en Colombia por las copas Libertadores y Sudamericana.

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El terremoto en Colombia fue percibido en países vecinos. Se sintió en Ecuador, Panamá y algunas regiones de Venezuela, donde el 24 de junio un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 causó más de 6.000 muertos y destrucción. (Lea también: SGC explica por qué ocurrió el terremoto de 7,4 en Colombia y si hay relación con sismo de Venezuela)

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP