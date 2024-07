Olmedo López y Sneyder Pinilla no aceptan los cargos imputados por escándalo de UNGRD

Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, involucrados en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, no aceptaron los cargos que les fueron imputados durante la audiencia que se llevó a cabo este jueves, 25 de julio de 2024.

Los tres fueron imputados por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado.

Olmedo López aclaró que estará “siempre presto a responder” y, antes de no aceptar cargos, manifestó que se encuentra adelantando un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación. “Espero llegar a una negociación con la Fiscalía General de la Nación”, dijo el contratista López, quien expresó también su deseo de reparar a las víctimas.

Por su parte, Sneyder Pinilla adujo ante la Fiscalía en el momento de no aceptar los cargos: “Quiero que sepa que siempre he estado dispuesto a decir la verdad y nada más que la verdad. A pesar de que temo por mi vida y como usted lo escuchó en los hechos, son personas muy poderosas, y que me encuentro inmerso en este momento en un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, no acepto cargos, señor juez”.

¿Cuándo será la próxima audiencia?

