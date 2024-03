Petro criticó creación del Ministerio del Deporte: "Me parece más una pérdida de tiempo"

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la creación del Ministerio del Deporte y sus resultados levantaron ampolla en distintos sectores que defienden la importancia de esta cartera.



Según el jefe de Estado, no veía sentido en la creación de este ministerio porque, a su juicio, la inversión estaba enfocada en la infraestructura y no en la educación o la formación de los deportistas.

"No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no lo encuentro. Me parece más una pérdida de tiempo, pero así está la norma. El deporte viene pesando más los ladrillos que la educación. Eso tiene un sentido, entre más ladrillos se contraten, más corrupción hay", señaló el presidente Gustavo Petro durante la posesión de la nueva ministra Luz Cristina López.

La arremetida del presidente Petro contra el Ministerio del Deporte generó eco en varios dirigentes que durante el pasado estuvieron liderando esta cartera.

Por ejemplo, la exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quien fue directora de Coldeportes antes de que se convirtiera en el Ministerio del Deporte, le escribió al presidente Petro en redes sociales los beneficios que esta transformación le trajo a Colombia.



Por ejemplo, mencionó que el deporte "pasó a ser un tema prioritario en la agenda pública del país, tanto como la seguridad, la educación o la paz".

"Presidente, ya quisiera yo haber tenido el presupuesto que el @MinDeporteCol tiene hoy. Yo hacía milagros con $460.000 millones, el presupuesto del deporte en 2022 cerró con $822.000 millones y el año pasado en su Gobierno por primera vez se sobrepasó el billón de pesos. Presidente, se lo dice una mujer que lleva 20 años trabajando en el deporte, como que, si no hubiéramos sido ministerio, no habríamos logrado estos presupuestos para llegar a todos los territorios", enfatizó Roldán.

Y agregó: "No subestime la importancia de los escenarios recreo-deportivos, presidente. En un pueblito, el polideportivo es un espacio de unión, comunidad, cultura, recreación y entretenimiento. Si no lo tienen, ¿a dónde va a ir la gente? ¿Cómo le arrebatamos a la violencia los niños y jóvenes que quieren llegar a ser grandes deportistas? Los escenarios son importantes, pero la gran proporción del presupuesto para el deporte se destina a lo social, y eso es más valioso que cualquier otra cosa".



A estas declaraciones también se sumó el exdirector del Ministerio del Deporte Ernesto Lucena: "El problema no es el Ministerio del Deporte, el problema es quién lo maneja, cómo lo maneja. Hoy los deportistas son la mayor inspiración que tiene nuestro país y el mayor factor de unión no es perder tiempo. Invertirle recursos, invertirle pasión e invertirle decisiones políticas al sector".