"Petro debería recordar lo que le decía a Duque y oír al pueblo que salió a marchar": Pedro Viveros

Pedro Viveros, analista político, habló sobre las marchas que se llevan a cabo en diferentes ciudades de Colombia contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y las reformas que cursan en el Congreso.



Según Pedro Viveros, algunos de los mensajes enviados por el jefe de Estado “contribuyeron” para que los ciudadanos salieran a las calles.

“Lo que me parece es que en las últimas dos o tres semanas el presidente Petro y el Gobierno se encargaron, por medio de ciertas decisiones y mensajes, de contribuir a que la gente saliera más a las marchas. Si el presidente, por ejemplo, no hubiera soltado esa frase de querer hacer una constituyente, no hubiera avivado eso que pasó con la reforma a la salud, no hubiera dicho esto del día cívico... creo que también aumentó mucho el fervor de los opositores. Creo que las actitudes del Gobierno y su mensaje se ha encargado de echarle más fuego a la hoguera de los opositores para que salieran a marchar”, aseguró Viveros.

Según el analista, varias de las personas que salieron a demostrar su inconformismo lo hicieron “espontáneamente” y que las marchas “no le pertenecen al uribismo”.



“Hoy en día uno no puede decir que esa marcha le pertenece al uribismo, yo no me atrevería a decir eso. Eso es una marcha de personas que salieron espontáneamente en búsqueda de un factor para ver quién los agrupa en alguna oposición a futuro”, recalcó Viveros.

El analista Viveros miró hacia atrás cuando el hoy jefe de Estado era uno de los líderes de la oposición: "Yo recuerdo a Petro opositor diciéndole a Duque que oyera al pueblo. Creo que el presidente Petro debería reflexionar, oír al Petro opositor y escuchar hoy al pueblo. No está oyendo lo que está pasando en Colombia".

"El presidente Petro se está poniendo los guantes y no quiere oír a los que protestan. Bájese del ring", concluyó el analista.