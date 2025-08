Eclipse solar más largo en 12 mil años dejará total oscuridad: ¿se podrá ver en Colombia?

En el calendario astronómico, que abarca milenios de observación y predicción, hay eventos que destacan por su rareza, magnitud y precisión. Uno de ellos ha comenzado a captar la atención de científicos, astrónomos y entusiastas del cielo: un eclipse solar total que, según cálculos de la NASA, superará todos los registros conocidos en cuanto a duración y condiciones de visibilidad. Este fenómeno, que se proyecta como el más prolongado en un lapso de 12 mil años, promete dejar una huella imborrable en la historia de la astronomía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los eclipses solares, aunque relativamente frecuentes en el contexto global, no siempre son accesibles para todos los territorios ni presentan las mismas características. Algunos apenas oscurecen el cielo durante segundos, mientras que otros transforman el día en noche por varios minutos. Pero lo que se avecina no es un eclipse común. Se trata de un evento excepcional por su duración, trayectoria y alineación astronómica, que ha sido identificado por la NASA como el más largo dentro de un intervalo que abarca desde el año 4000 a. C. hasta el año 8000 d. C.



¿Cuándo será el eclipse solar más largo?

El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 será visible en su fase más intensa en regiones del norte de África, el Medio Oriente y parte del sur de Europa. Países como Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Arabia Saudita y Yemen estarán directamente en la trayectoria de la umbra lunar. En estas zonas, los observadores experimentarán la oscuridad total durante al menos seis minutos, acompañada por una caída de temperatura, el silencio de la fauna y el resplandor de la corona solar.

En el caso de América Latina, la visibilidad será limitada. Colombia, por ejemplo, no se encuentra en la trayectoria directa del eclipse. Sin embargo, algunas regiones del país podrían experimentar una fase parcial, dependiendo de las condiciones atmosféricas y la ubicación geográfica. En estas zonas, el Sol será cubierto parcialmente por la Luna, generando una disminución de la luz solar sin llegar a la oscuridad total.



¿Qué es un eclipse solar total?

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone directamente entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre la superficie terrestre. En la zona de la umbra, donde la sombra es más intensa, el Sol queda completamente oculto, generando un oscurecimiento total del cielo en pleno día. Este fenómeno permite observar la corona solar, la atmósfera exterior del Sol, que normalmente está oculta por el resplandor solar.

Publicidad

La duración de la totalidad depende de varios factores: la velocidad de rotación de la Tierra, la velocidad orbital de la Luna, la distancia entre los cuerpos celestes y la ubicación geográfica del observador. En este caso, todos estos elementos se alinearán para producir un eclipse de duración excepcional.

Los eclipses solares totales ofrecen oportunidades únicas para la investigación científica. Durante la fase de totalidad, los astrónomos pueden estudiar la corona solar con mayor claridad, analizar el comportamiento del viento solar y observar fenómenos como las eyecciones de masa coronal. Además, los eclipses permiten validar modelos astronómicos, mejorar la comprensión de la dinámica solar y realizar experimentos sobre la interacción entre la radiación solar y la atmósfera terrestre.

Publicidad

La NASA, junto con otras agencias espaciales, suele desplegar misiones especiales durante los eclipses. Estas incluyen telescopios móviles, globos estratosféricos y observatorios temporales que capturan imágenes de alta resolución y datos espectroscópicos. En el caso del eclipse de 2027, se espera una colaboración internacional para maximizar el aprovechamiento científico del evento.



Cómo prepararse para observar el eclipse solar

Observar un eclipse solar requiere preparación y precaución. Mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede causar daños irreversibles en la retina, incluso durante un eclipse parcial. Por ello, la NASA recomienda utilizar gafas especiales para eclipses, certificadas con el estándar ISO 12312-2, o emplear métodos de observación indirecta como la proyección estenopeica.

En los países donde el eclipse será total, es muy probables que se organicen eventos públicos, campañas educativas y transmisiones en vivo para garantizar una observación segura y accesible. En Colombia, aunque la visibilidad será parcial, las instituciones educativas y astronómicas podrían aprovechar el evento para fomentar el interés por la ciencia y la astronomía.



Eclipse solar más largo en 12 mil años: ¿una profecía bíblica del apocalipsis?

Con el anuncio del eclipse solar total que ocurrirá el 2 de agosto de 2027, varios usuarios en redes sociales han comenzado a vincular el fenómeno astronómico con pasajes bíblicos y profecías apocalípticas. Aunque desde el punto de vista científico se trata de un evento predecible y natural, en el ámbito cultural y espiritual, los eclipses han sido históricamente interpretados como señales divinas o advertencias celestiales.

En plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, se han compartido reflexiones que citan directamente versículos de la Biblia que hacen referencia a la oscuridad del Sol como parte de eventos proféticos. Entre los más mencionados se encuentran:



Joel 2:31: “El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.”

Mateo 24:29: “E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.”

“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y las potencias de los cielos serán conmovidas.” Apocalipsis 6:12: “Y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre.”

Estas citas han sido utilizadas por algunos creyentes para interpretar el eclipse como una señal de advertencia o como parte de un cumplimiento profético. No obstante, desde la perspectiva científica, los eclipses solares son fenómenos naturales que ocurren por la alineación orbital entre la Tierra, la Luna y el Sol, y pueden ser calculados con precisión siglos antes de su ocurrencia.

La NASA, como entidad científica, no emite juicios sobre interpretaciones religiosas, pero sí promueve la observación segura y el conocimiento astronómico como herramientas para comprender estos eventos desde una base empírica. En este sentido, el eclipse de 2027 representa una oportunidad para unir ciencia, cultura y reflexión, respetando la diversidad de perspectivas que existen en torno al cielo y sus fenómenos.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL