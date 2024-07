"Petro se quiere lavar las manos”: congresista Lina María Garrido sobre escándalo en UNGRD

Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en declaración a la Corte Suprema de Justicia, afirmó que recibió órdenes para entregar contratos por más de 90 mil millones de pesos en tres zonas del país. Lina María Garrido, representante a la Cámara por Arauca, habló de irregularidades en su departamento.

>>> En contexto: Las implicaciones de los chats de Sneyder Pinilla que salpicarían al ministro de Hacienda

Además de este entramado, hay otro que se conoció y que tiene que ver con nuevas denuncias por contratos en Arauca. Esas denuncias las realizó Lina María Garrido el 8 de mayo de 2024.

En esa ocasión, la parlamentaria dijo que “Olmedo en el departamento de Arauca hizo un convenio con las organizaciones sociales por más de 17 mil millones de pesos en 80 ollas comunitarias, que no tienen supervisión, que están pagando un almuerzo en 45 mil pesos. Se destinaron a pagar más de 20 mil horas máquina, no se sabe cuál es la maquinaria, quiénes son los contratistas, quiénes supervisaron las horas. Llamo a la Fiscalía y a los entes de control para que verifiquen, investiguen y lleguen a los resultados si esos dineros también se utilizaron para acuerdos por debajo de la mesa o financiamiento de grupos armados que hacen presencia en mi territorio. Pido garantías para mí, estoy siendo amenazada, me van a matar por hacer estas denuncias”.

Publicidad

En entrevista con Noticias Caracol, la representante a la Cámara por Arauca recalcó que esa denuncia la puso en el ojo del huracán: “Hoy los grupos armados, que son afines al Gobierno Petro, les incomoda la oposición que hago en el Congreso”.

¿Cuál es la génesis de la denuncia de la UNGRD?

“El 6 de junio de 2023 el movimiento político de Masas convoca a una movilización en el departamento y lo bloquea totalmente. El 16 de junio se hace una mesa de concertación a la que no van los ministros que ellos, en un pliego de peticiones, generan. Se hace una suspensión, sigue el bloqueo y el 21 de junio cuando van funcionarios llegan a un acuerdo donde se establecen ciertas acciones”, indicó la parlamentaria Garrido.

Publicidad

Sobre las ollas comunitarias, la representante a la Cámara manifestó que “eran 80 ollas comunitarias, 8 mil beneficiados en 90 días y el total del contrato fue de más de 17 mil millones de pesos. Las ollas comunitarias empezaron a funcionar 6 meses después cuando ya no hay invierno o damnificados. Lo más sorprendente es la diferencia en el valor de esos almuerzos. Vemos municipios como Tame, donde la ración vale 45 mil pesos y en Arauca 9 mil. Se hizo un desembolso cercano del 40% cercano a los 6 mil millones de pesos”.

Otro aspecto que preocupó a la congresista fueron las 27.972 horas máquina: “Viéndolo en tiempo son un poco más de 3 años. Si vamos a ver cuánto puede costar una hora máquina volvemos a ver las diferencias. En Tame, una hora máquina se está pagando en 280 mil pesos, en otros municipios la hora se paga en 550 mil pesos”.

Garrido pide a la Fiscalía que establezca cuáles son las relaciones de estos contratos con las declaraciones y chats de Olmedo López y Sneyder Pinilla: “Es lo que yo quiero que la Fiscalía pueda esclarecer, porque los cuestionamientos que se dan en cómo se invirtieron los recursos, a quién le hicieron la veeduría, quién verifica que la inversión se dio. Eso es lo que queremos. Hicimos la constancia y nadie lo atendió. Fue hasta que Olmedo lo dijo en su principio de oportunidad. Olmedo hoy, en ese momento, era quien dirigía los recursos y si lo está diciendo, la Fiscalía tiene que saber que las alarmas están encendidas”.

Sobre el supuesto financiamiento de grupos al margen de la ley con contratos de Gestión del Riesgo, la parlamentaria agregó que “es un secreto a voces. Nosotros llevamos 40 años de conflicto, los violentos han anunciado que con las extorsiones, secuestros y contratación pública son fuentes de financiación. ¿Por qué hoy los entes de control y la Fiscalía no priorizan estas investigaciones para ver si los recursos llegaron a esas manos?”.

Publicidad

“No sé cómo este país ha aguantado tantos escándalos. No podemos permitir que este escándalo que genera tanta frustración se tape con otro mayor. Necesitamos que las autoridades actúen. Que la nueva legislatura tenga una agenda propia”, expuso.

Sobre las declaraciones de Gustavo Petro tras el testimonio de Olmedo López, Garrido indicó sentir “desolación, hay un presidente que se quiere lavar las manos en todo momento, no asume la responsabilidad, vendió una propuesta de cambio, instrumentalizó a Arauca. Porque cuestionó a los gobiernos anteriores y hoy en día llevamos más de 700 muertos en Arauca y el presidente no ha priorizado el tema en su agenda. Hoy sentimos que hay un presidente que está en otro cuento, no quiere ponerle frente o aceptar la responsabilidad política”.

Publicidad

>>> Lea, además: Fiscalía abre investigación contra dos funcionarios del gobierno Petro por caso UNGRD