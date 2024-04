Presidente Petro anunció que planea una reforma tributaria para 2025

El presidente Gustavo Petro anunció este viernes, 12 de abril de 2024, que planea presentar una reforma tributaria para el próximo año, “pero puede ser ilusoria dadas las realidades políticas del Congreso de la República actual”.



Petro hizo el anuncio durante su participación en el congreso de Naturgas, que se desarrolla en Cartagena, a la vez que se refirió a la necesidad de que Colombia se convierta en una potencia de energías limpias y conversas.

“¿Por qué no hablamos sobre cómo se estimula que Colombia sea la potencia de energías limpias? Hay un proyecto de interconexión de cables entre América del sur y América del norte que pasa por nuestra frontera con Panamá”, manifestó el presidente colombiano.

“Que nos toca salir de la economía fósil, nos toca salir. Que ustedes, por las circunstancias en las que viven, quisieran que fuera de otra manera, pues sí, pero no puede ser de otra manera, tenemos que ser de la economía fósil”, agregó el mandatario.

Petro no solamente fue noticia este viernes por su anuncio de la reforma tributaria para el próximo año. En redes sociales, el mandatario tuvo un nuevo rifirrafe con el presidente del Congreso de la República, Iván Name, a quien le envió un mensaje: “Me dicen que no respeto la independencia de las ramas del poder público, al contrario, quien no las respeta es quien las cierra. Cerraron arbitrariamente el Senado de la República”, aseguró Petro.

Las palabras no le cayeron nada bien a Name, que de inmediato le respondió a Petro por la misma vía: “Una forma de cerrar las instituciones es desprestigiándolas. Yo tengo la responsabilidad legal, constitucional y moral de defender la institución del Congreso tanto de las infamias que lo desprestigian como de las solapadas amenazas de revocar el mandato de los congresistas mediante ‘constituyentes callejeros".