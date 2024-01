Propuesta de Petro tras muerte de Piedad Córdoba sí es participación en política: analista

Tras la muerte de la senadora Piedad Córdoba, muchas han sido las declaraciones desde distintos sectores políticos y en las últimas horas llamó la atención que el presidente Gustavo Petro lanzara una propuesta de cara a las elecciones del 2026.



“Ante Piedad, que recorrió una etapa de la historia del progresismo colombiano y latinoamericano, es importante una autorreflexión del Pacto Histórico. Les propongo: reunión de las 1.500 personas elegidas en 2023: El congreso progresista”, escribió en sus redes el presidente Petro, agregando el llamado a “configurar un solo partido político”.

En el texto, el jefe de Estado enfatizó en que se trata de una “convocatoria al Frente Amplio en cada municipio, departamento y la Nación con todas las fuerzas democráticas que quieran”, con el objetivo de “ganar las elecciones del 2026 y hacer irreversible la transformación democrática de Colombia y el Acuerdo Nacional para la justicia y la Paz”.

Ante Piedad que recorrió una etapa de la historia del progresismo colombiano y latinoamericano es importante una autorreflexión del Pacto Histórico. Les propongo: reunión de las 1.500 personas elegidas en 2023: El congreso progresista.



Decisión de configurar un solo partido… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 21, 2024

Esta propuesta del presidente Petro ha generado polémica y hay quienes señalan que se trata de una clara participación en política.

El analista Juan Carlos Flórez indica que el llamado del mandatario para conformar un solo partido sí es participación en política, pero no es el único que lo ha hecho.



“Yo no voy a ser hipócrita en eso, porque en Colombia hay mucha hipocresía. Los presidentes participan en política, tienen reuniones, muchas que no se nos mencionan, (y) aquí por fortuna nos enteramos”, comentó le analista.

Publicidad

Sin embargo, Flórez destacó que ve difícil que se logre un acuerdo como propone el presidente “porque cada partido en Colombia es un negociazo, porque cada partido en Colombia da poder, porque cada partido en Colombia tiene una cosa que se llama la valera, la valera de dar los avales y todo eso vale plata y reciben plata y reciben plata por los votos”.

El experto también subrayó que durante las elecciones a la Alcaldía de Bogotá el presidente Petro también tuvo una “participación política abierta, fue a localidades de Bogotá para tratar de mover a su candidato, el exsenador y guionista de telenovelas y series de televisión Bolívar, y eso fue un desastre porque, todo lo contrario, unió mucha gente que no es petrista o que se desencantó del petrismo en Bogotá (que) dijo ‘ni de fundas, no vamos a permitir que Bolívar ni siquiera llegue a la segunda vuelta’, y fue tal el desastre en Bogotá que las fuerzas que antes habían respaldado exitosamente aquí a la Presidencia, a Petro, que Bolívar no quedó ni primero, ni siquiera segundo, quedó de tercero”.

El legado de Piedad Córdoba

Sobre el papel de la fallecida senadora Piedad Córdoba en la política colombiana, el analista Juan Carlos Flórez destacó que “fue la primera mujer negra de Colombia, afro de Colombia, que se situó en el centro del debate público”, y “al mismo tiempo participó en algunos de los debates más feroces que se han dado en la vida del país”, como “el debate alrededor del paramilitarismo”.

Publicidad

Sin embargo, “fue abiertamente y nunca lo ocultó, y quizás allí sí estuvo su mérito, que eso no lo ocultó, fue una persona cercana a las FARC en todo el proceso de pacificación y, por supuesto, el inmenso desprestigio que les trajo a las FARC sus terribles crímenes contra Colombia también la afectó” a ella. El experto además se refirió a la relación de la congresista con el presidente Hugo Chávez, lo “que la convertía en un centro de discusión”.