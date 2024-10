Reforma laboral: quitan artículo sobre jugosas indemnizaciones en despidos sin justa causa

En medio de un nuevo debate sobre la reforma laboral en Colombia, el Congreso de la República eliminó el artículo 8 de dicha iniciativa que estipulaba jugosas indemnizaciones para los despidos sin justa causa según el año de antigüedad e incluso duplicaba el valor a partir de los 10 años de trabajo.

Sobre la indemnización que debían pagar los empleadores en caso de despedir a sus colaboradores sin justa causa, el articulado indicaba que en ningún caso sería inferior a 45 días de salario de los trabajadores.

Esta indemnización aumentaba de acuerdo con la antigüedad del trabajador de la siguiente manera:



20 días más si el trabajador tiene entre 1 y 5 años de trabajo continuo

más si el trabajador tiene entre 1 y 5 años de trabajo continuo 30 días más si el trabajador tiene 5 a 10 años de trabajo continuo

más si el trabajador tiene 5 a 10 años de trabajo continuo 60 días más si el trabajador tiene 10 o más años de trabajo continuo

Este martes, 1 de octubre de 2024, se retomó la discusión de la reforma laboral, un día después de una jornada de debate durante la cual se presentaron críticas.

Justamente el lunes, Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, le dijo al presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, que él “dilató innecesariamente la votación y se bajaron los ministros”.

“Usted, ministra de Trabajo, y usted, ministro Cristo, se bajaron a voltear votos de los otros sectores”, añadió.

¿Qué más dijeron congresistas durante la discusión de la reforma laboral el lunes?

Por su parte, Katherine Miranda, representante por la Alianza Verde, sostuvo que “no les da vergüenza, no les da pena, no se sonrojan. Cuando en el gobierno pasado, en discusiones de proyectos similares, lo que aquí hacíamos era pedir una discusión a fondo, rigurosa, juiciosa, artículo por artículo. Hoy estamos viendo que se baja el ministro a decirles a los congresistas ‘voten por no trabajar’”.

Las horas pasaron y las aprobaciones de artículos empezaron a llegar. La contratación a término indefinido y el límite para los contratos a término fijo se mantuvieron como en su primer debate.

“Buscamos estabilidad laboral para los trabajadores y trabajadoras del país porque aquí se ha hablado mucho de la informalidad. Y sí, como lo dijo el representante Octavio Cardona, claro que estamos buscando formalización. Cuando los trabajadores y trabajadoras tienen estabilidad laboral, existe una posibilidad en el tiempo para que sigan cotizando a salud y pensiones”, indicó María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

Para el Ministerio de Trabajo, el tiempo que queda es perfecto con miras a la discusión de la reforma laboral. “Tenemos 800 proposiciones, entonces aquí hay que mirar a ver cuáles son y en qué artículos”, dijo la ministra Ramírez.

¿Qué se discute en la reforma laboral?

El texto que se debate en la plenaria tiene varios puntos clave. El primero está relacionado con la jornada laboral y los pagos de horas extras y dominicales que el Gobierno Nacional considera como líneas rojas.

“Los artículos inamovibles son que la jornada diurna es hasta las 7:00 de la noche y la nocturna a partir de las 7:00 de la noche. Frente a los recargos dominicales, se pagará el 100%, pero hay propuestas del 75% o el 85%. El recargo nocturno se pagará al 35%”, indicó Olga Lucía Velásquez, representante de la Cámara por la Alianza Verde.

