Revelan diálogo inédito entre Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño sobre la paz

A pocas horas de ser deportado al país el exparamilitar Salvatore Mancuso, luego de purgar una condena por narcotráfico en Estados Unidos, Noticias Caracol obtuvo una grabación inédita de una conversación que sostuvo en 2020 el exjefe de las autodefensas con el exlíder de las desmovilizadas FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko.



En el diálogo hablaron del proceso de paz.

Rodrigo Londoño: Estamos en una coyuntura muy difícil, muy compleja. Tenemos una ofensiva encima tratando, pues de hacer trizas, como dijeron inicialmente, lo que logramos con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio, y una decisión que de todas maneras usted sabe muy bien que tomarla cuesta bastante, que requiere mucha cabeza fría y decisión política, y que después de que uno se lanza, no se puede echar para atrás, es una decisión sin reversa. Pero entonces esta decisión suya, a uno lo estimula y lo anima.

Salvatore Mancuso: Le agradezco mucho y estoy totalmente de acuerdo con usted, que unamos esfuerzos para sacarlo adelante porque desafortunadamente los enemigos de la paz son muchísimos, son grandísimos, mire lo que sucedió con la UP, lo que ha sucedido con los desmovilizados, la cantidad de muertos que van, y los asesinatos de los movilizados de las autodefensas ya superan los 3.600, lo que se convierte en un verdadero genocidio.

El exparamilitar destacó los logros de la JEP.

Salvatore Mancuso: Por eso apoyo tanto a la JEP, que ha corregido todos sus errores, que fue creada para que durara 8 años y ya lleva 16 años, y no se vislumbra por ninguna parte que vaya a tener un final. Yo lo dije cuando empezamos, que con la metodología que estamos aplicando, ni en 100 años íbamos a terminarlo, y desafortunadamente mis palabras fueron premonitorias y se han venido cumpliendo. Lo mismo está sucediendo con la persecución que sucede con la JEP, la presión política para cambiar los acuerdos de paz que ustedes firmaron, que corrigieron todos los errores que tiene la justicia y paz transicional nuestra, que yo aplaudo y aplaudo lo que ustedes lograron en esos acuerdos, y la manera como la vienen torpedeando no está bien, yo creo que tenemos que unir todos nuestros esfuerzos por sacar adelante la independencia de la JEP.

Rodrigo Londoño: Completamente de acuerdo con esa última frasecita suya, son enemigos grandes y poderosos que tienen mucho que perder. Es decir, a mí me alegra que estemos en este intercambio. Primero, pues conocer esa experiencia, que usted reconozca la JEP, logramos superar lo que ustedes de pronto no pudieron tener en cuenta en función en función de algo, que le decía antes, no en función del interés personal, sino en función de no dejar sembradas semillas que reproduzcan nuevamente el conflicto. Y para eso necesitamos verdad completa, más allá que castigo, más allá que venganza, que es lo que no se ha querido entender. El espíritu de la JEP tiene eso allí. No se trata de una justicia vengativa, No se trata de revivir dolores, sino los que tengamos que reparar por las equivocaciones que tuvimos en este conflicto, pues la disposición de reparar.

Salvatore Mancuso: Nuestra participación junto con la de ustedes dentro de este proceso va a dar un panorama completo de la verdad real, de lo que ocurrió en el conflicto para que esas semillas que usted acaba de nombrar no sigan siendo gérmenes que perpetúen el conflicto armado interno en Colombia.

Rodrigo Londoño: Bueno, hombre, perfecto, me parece muy bien dejando la claridad que con otros hemos estado en escenarios hablando de estos temas. No se trata de demostrar quién fue el menos malo o el más bueno, se trata de mostrar lo que no debemos seguir haciendo, como evitamos que se siga reproduciendo un conflicto que no le ha dado nada bueno a Colombia.

El diálogo, que duró 13 minutos, fue analizado por el historiador y analista Juan Carlos Flórez, quien considera que lo primordial es el “compromiso personal con la verdad, no la verdad como un instrumento político para destruir a alguien o para demostrar que ‘ya listo, me lavé las manos como Poncio Pilatos’” y “no hipocresía”.