Secretario de Cancillería: "El tiempo le dirá al presidente Petro que no soy un traidor"

El secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, llegó este martes 27 de febrero al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para notificar la decisión que tomó respecto al contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons. Desde allí sostuvo que “el tiempo le va a decir al presidente Gustavo Petro que yo no soy ningún traidor y no quiero pasar a la historia como como un traidor”. Además, destacó la labor del ministro Álvaro Leyva, asegurando que es un hombre que “el país necesita”.



Salazar, en diálogo con Noticias Caracol, señaló que arribó al alto tribunal para “entregar un oficio en la sección tercera donde está radicada la demanda de Thomas Greg & Sons para el acto de declaratoria desierta que presentó la firma, entonces voy a hacer entrega de esa providencia que está en vigencia, que expedí”.

“Con esto termina (la demanda) porque el tribunal no va a estudiar la validez de un acto administrativo que ya desapareció, que ya fue retirado del ordenamiento jurídico mediante una revocatoria directa que fue la decisión que yo tomé”, afirmó.

Según el secretario de la Cancillería, “la demanda, como no ha sido admitida todavía, apenas está presentada y está en el trámite, concluye y se desaparece cualquier riesgo de detrimento patrimonial para el Estado. Es el primer efecto de mis decisiones”.

Dicen que su decisión es un salvavidas para Álvaro Leyva y que él volvería a la Cancillería

“El doctor Leyva no necesita salvavidas de ninguna clase, él es un hombre grande que el país necesita, entonces es una consecuencia lógica de una investigación que está adelantando la Procuraduría General de la Nación. Inclusive, desde el momento mismo, la semana pasada, cuando el señor ministro encargado, el doctor Murillo, me entregó de nuevo todas las competencias, desde ese momento cesaron las causas que determinaron la medida de suspensión del canciller y yo entiendo que la procuradora ya está estudiando en la sala correspondiente ese tema para decidirlo”, afirmó Salazar.

El presidente Gustavo Petro fue muy duro con usted, ¿es usted un traidor?

El secretario de la Cancillería pidió “comprender que el presidente Petro tiene sus angustias y sus deseos de hacer un cambio y se desespera de ver que no funcionan las cosas porque esos cambios hay que llevarlos al Congreso de la República”.



Respecto a las palabras del jefe de Estado, Salazar afirmó que “el tiempo le va a decir al presidente Petro que yo no soy ningún traidor y no quiero pasar a la historia como como un traidor. Yo he sido un hombre fiel, leal, cumplidor del deber”.

Así mismo, indicó que aunque es “amigo personal del doctor Álvaro Leyva desde 1978”, no creyó necesario llamarlo para consultarle su decisión porque “yo tenía la competencia legal para resolverlo y la capacidad jurídica para hacerlo, entonces tomé una decisión como estudioso del derecho en el sentido de que, si me pongo a consultarle a todo el mundo, nadie se pone de acuerdo porque a los abogados no los pone de acuerdo nadie”.

