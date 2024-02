Semana clave para la elección de fiscal general de la Nación: el jueves se votará por tercera vez

Este jueves, 22 de febrero de 2024, se realizará la tercera votación de elección para fiscal general de la Nación. Actualmente hay opiniones divididas sobre el proceso, muchos dicen que hasta el momento ha sido largo.



La elección de la próxima fiscal sigue concentrando la atención del país y la opinión pública. Desde Alemania, hace algunas horas y antes de terminar su visita a ese país, el presidente Petro destacó los nombres de las ternadas.

“Hemos presentado una terna de personas muy decentes. Mujeres con experiencia. Es nuestro derecho constitucional y hay una obligación de la Corte de escoger dentro de esas personas. Estamos esperando. Eso no se llama presión, es la orden de la Constitución”, manifestó el jefe de Estado.

Rodrigo Uprimny, jurista, recalcó su respeto a la independencia de poder en la Corte. Sin embargo, es crítico sobre los tiempos de la decisión.

Por ejemplo, para la elección de Francisco Barbosa, el Gobierno Duque presentó la terna 202 días después de la salida del fiscal y en el Gobierno Santos 23 días después.



“Yo creo que uno no puede criticar a la Corte por no haber escogido antes de que terminara el periodo del fiscal Barbosa, pero habiendo presentado con tanto tiempo una terna que no ha sido cuestionada, son tres mujeres que no han sido cuestionadas éticamente, que tienen formación en investigación criminal, que conocen bien la Fiscalía, que trabajaron allí muchos años, por qué se demoran”, indicó Uprimny

Respecto a las rondas de votación para la elección de Francisco Barbosa, fueron 5; para Néstor Humberto Martínez, fueron 4; para Eduardo Montealegre, fueron 11; y para Vivían Morales, fueron 20.

“La Corte Suprema de Justicia merece respeto. Será en sus tiempos y no en los de nadie más”, agregó Hernando Herrera, director de la corporación Excelencia de la Justicia.

En una entrevista dada a El Tiempo, la fiscal encargada, Martha Mancera, indicó que, por su parte, considera que la interinidad extensa no es conveniente.