Petro dice que magistrados de Corte Suprema “siempre pudieron salir y entrar como quisieran”

Se agudizó el choque entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra. El jefe del Estado aseguró que los magistrados de ese alto tribunal “siempre pudieron salir y entrar como quisieran”



Ante los gobernadores del país, el presidente Gustavo Petro habría minimizado lo ocurrido alrededor del Palacio de Justicia, donde manifestantes bloquearon las entradas al lugar.

Según el jefe del Estado, los magistrados podían entrar y salir a voluntad: “No hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro, siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Es más, no salieron porque ellos le dijeron al general de la Policía que no querían salir, sino que iban a trabajar más”.

¿Qué respondió la Corte?

Tras las palabras del jefe del Estado, la Corte Suprema ratificó la gravedad del asedio que sufrió el Palacio de Justicia el jueves y pidió no restarle importancia a lo ocurrido.

Los magistrados republicaron el comunicado compartido el 8 de febrero: “La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República, situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”.

En el mismo comunicado, la Corte Suprema de Justicia tildó de “inaceptable que se llegue a sitiar a jueces”.