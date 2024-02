Presidente de la Corte Suprema desmiente versión de Petro sobre cerco al Palacio de Justicia

El presidente de la Corte Suprema, magistrado Gerson Chaverra, desvirtuó lo expresado por el primer mandatario colombiano, Gustavo Petro, y el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, sobre el cerco que algunos manifestantes realizaron en el ingreso y salida del Palacio de Justicia el pasado 8 de febrero.



El jefe de Estado señaló, durante su intervención en la cumbre de gobernadores en Cartagena, que ese día “no hubo un secuestro (de los magistrados), siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Es más, no salieron porque ellos le dijeron al general de la Policía que no querían salir, sino que iban a trabajar más”.

El magistrado Chaverra respondió a estas declaraciones y fue enfático en decir que “la corte fue sitiada, las puertas de ingreso y de salida de la Corte Suprema de Justicia fueron bloqueadas, y eso es un acto de agresión en tanto representó una afectación a la libre movilidad de los magistrados, de los empleados que se encontraban para ese día dentro de la corporación”.

También se refirió a lo expresado por el general William Salamanca, quien aseguró que ese jueves ingresó “al Palacio de Justicia caminando, no tengo seguridad, y busco hablar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia”.



Aseveró que el magistrado Chaverra, “ante mi pedido de intervenir, me dice que no, que por favor no intervenga, que no ve ninguna agresividad y prefiere que no intervengamos”.

Tras estas declaraciones, el togado subrayó que “el hecho de que el general Salamanca haya podido entrar a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia no quiere decir que no existía un bloqueo, que no estaba sitiada la Corte Suprema de Justicia, a tal punto que a la una y media de la tarde, cuatro o cinco compañeros, magistrados de la corte, intentaron salir de la edificación y tuvieron que devolverse. ¿Por qué? Porque la corte estaba física y materialmente bloqueada, sus salidas de ingreso y sus salidas por donde se ingresa y se sale”.



Chaverra también respondió a una consulta que le hizo el presidente de la Corte Constitucional sobre si se suspenderían o no las votaciones en dado caso que esté en riesgo la seguridad del edificio y de los magistrados.

“La corte lo que espera es que se den las condiciones, como lo dijimos en nuestro comunicado, para que nosotros podamos adelantar nuestra sesión de manera tranquila, de manera pacífica, de manera armónica, bajo unas condiciones que nos permitan, en un estado de tranquilidad, adelantar nuestro trabajo y el ejercicio de nuestras competencias electorales. Y ese fue el llamado que, a través del comunicado que hicimos el día jueves (8 de febrero), le hacemos al Gobierno nacional, que se creen las condiciones para que los jueces, la Corte Suprema de Justicia, pueda adelantar con autonomía e independencia sus competencias electorales”.

También manifestó que sostuvo una reunión con altos mandos de la Policía para organizar cómo será el dispositivo de seguridad de cara a la próxima votación que harán con el fin de intentar elegir a la nueva fiscal general de la Nación, el próximo 22 de febrero.