Sergio Fajardo: “Petro tiene que ser la primera voz de la sensatez en Colombia”

Siguen los ecos de la tormenta política que se ha desatado después del extenso mensaje que escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta en la red social X hablando de un rompimiento institucional e invitando a sus seguidores a salir a las calles. Al respecto, el excandidato presidencial Sergio Fajardo hizo un llamado a la cordura.



"Lo primero que tenemos que decir es lo siguiente: cordura. Estamos jugando con candela y, dolorosamente, este mes hemos visto cómo en Colombia, cuando se juega con candela, pueden ocurrir unos incendios fatales en muchos sentidos. Y decir 'jugar con candela' es que las personas que tienen la mayor responsabilidad de nuestro país, por supuesto el presidente de la República, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, las cortes, son las personas que tienen la obligación de conducir, de entender la separación de poderes”, señala Fajardo.

En la misma línea, Sergio Fajardo pidió “tener serenidad y sabiduría para educar a todo un país”.

“Lo que está pasando, esa confrontación en los términos que se está llevando, la manera como se han dado intercambios que yo no comparto de ninguna forma entre la Fiscalía y la Presidencia de la República, no puede ser. El llamado del presidente de la República a salir a las calles, a defender su Gobierno, no es correcto. El presidente tiene derecho a defenderse y tiene derecho, por supuesto, a presentar sus argumentos, pero el presidente tiene que ser la primera voz de la sensatez en Colombia. Llamar a romper el orden institucional o prevenir es dañino y ya van tres veces que lo hace el presidente. Entonces, vamos caminando por un sendero que no nos conduce a ninguna parte, que se convierte en mayor malestar”, puntualizó.

En el mensaje publicado en redes sociales, el presidente Petro parece anticiparse a algunas decisiones que vienen desde la Fiscalía y que estarían relacionadas con sus círculos cercanos, la financiación de su campaña y buscaría deslegitimar las decisiones que eventualmente podría tomar el ente investigador. ¿Cuál es el daño que se hace a las instituciones con este tipo de mensajes?



Al respecto, Sergio Fajardo señala que desafortunadamente para el presidente “y para lo que fue su campaña, pues su hijo ha sido protagonista de toda esta historia asociada con lo que fue la financiación de la campaña y esa investigación se tiene que hacer. El hijo del presidente tiene que ser juzgado y tiene que recibir la justicia de la manera que corresponda. Igualmente, por ejemplo, el hoy embajador nombrado ante la FAO, el señor Armando Benedetti, en testimonios que todos pudimos escuchar, hablaba de una cantidad de dineros que entraron a su campaña y lo que ha ocurrido, pues obliga a que se investigue. Esto no significa que ya sean culpables, tiene que pasarse por el trámite de la justicia, pero llamar y cambiarla a la confrontación, a convertir esto en una batalla del pueblo que lo eligió a él en contra de unos que lo quieren tumbar, es un error muy grande”.

Publicidad

Sobre el fiscal Francisco Barbosa, quien también ha increpado al presidente Gustavo Petro, Fajardo indica que su “actitud no ha sido correcta, no es aceptable, eso no podemos dejarlo de lado e ignorarlo”. Les hace a ambos un llamado a sentarse a hablar por el bien de Colombia.