Suspenden operaciones contra Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en estos departamentos

El Gobierno decretó la suspensión temporal de las operaciones militares en contra del grupo ilegal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que sus miembros se puedan reagrupar, con el fin de la destrucción de armas y material de guerra que se tiene programada para la próxima semana en Putumayo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La medida se implementa a partir de este 9 de octubre hasta el 14 de octubre, en los departamentos de Putumayo y Nariño.

#LOÚLTIMO | El gobierno del presidente Gustavo Petro decretó la suspensión de todas las operaciones militares en contra del grupo armado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariana (CNBE). Esto se sabe 👇



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/DM7xTPbTkr — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 9, 2025

Noticia en desarrollo.