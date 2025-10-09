En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
DONALD TRUMP
ISRAEL
GUSTAVO PETRO
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Revocan designación de Iván Márquez como representante de la mesa de paz con la Segunda Marquetalia

Revocan designación de Iván Márquez como representante de la mesa de paz con la Segunda Marquetalia

La decisión se tomó por la ausencia del líder disidente en los espacios de negociación, señaló la resolución de la Presidencia de la República.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Revocan designación de Iván Márquez como representante de la mesa de paz con la Segunda Marquetalia
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad