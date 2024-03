Uribe a Petro por elecciones de 2026: “No ha cumplido dos años y ya habla de quién va a ganar”

El presidente Gustavo Petro lleva un año y siete meses en el cargo, pero ya está mirando hacia las elecciones del 2026. El pasado 7 de marzo, durante su discurso sobre la reforma rural en Nariño, habló sobre ese futuro.



“Lo que hay que profundizar en el próximo gobierno, porque en el 2026 tenemos que volver a ganar. Ayer decían ‘fuera Petro’. Pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño, si no me gusta ni cinco. Ni más faltaba que me voy a ir de ahí”, manifestó.

Tras estas declaraciones, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó al actual jefe de Estado, asegurando que “no ha cumplido dos años y ya se habla a toda hora es de quién va a ganar las elecciones del 26. El gobierno instiga, dice que las tiene que ganar”.

Por eso, el exsenador señaló que “en este momento lo mejor que puede hacer este partido, declarado de oposición desde un principio, es que las candidaturas presidenciales llenen el equipaje de la credibilidad”.

En medio de las tensiones que han generado las reformas sociales que no han avanzado aún en el Congreso, para analistas el presidente ha optado por nuevas alternativas como personas claves en cargos administrativos, leyes para agilizar los cambios prometidos y discursos para potencializar el progresismo en el país.

“Ya está comenzando a poner toda la institucionalidad, todo el gobierno y el aparataje estatal en función política de cara al 2026, más que del cumplimiento que de su propio plan de gobierno”, señaló Gabriel Cifuentes.

Por su parte, Pedro Viveros dijo que “no conozco ningún proyecto político que llegue al poder que no quiera mantener en el poder a su grupo político y a su sueño o su ideología, no conozco a ninguno”.

En reiteradas ocasiones, el gobierno ha planteado que el cambio no se logrará en solo cuatro años. Lo cierto es que, a la fecha, muchas de los proyectos bandera de esa idea continúan sin materializarse.