Yamil Arana, gobernador de Bolívar, habla de cómo es su relación con el Gobierno Petro

Yamil Arana Padauí, gobernador de Bolívar, tiene 33 años y en los 100 días que lleva de gestión, este conservador se ha ganado el reconocimiento de los ciudadanos por las obras y acciones que ya ha adelantado.

Incluso Zaith Adechine, diputado de Bolívar y quien quedó de segundo en la contienda electoral de octubre de 2023, destacó su labor: “Es lo adecuado. Ojalá y siga con ese ritmo”.

Yamil Arana habló con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, sobre lo que viene ahora para el departamento de Bolívar, así como de temas cruciales para el país, como los diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

¿Cómo es su relación con el Gobierno de Gustavo Petro?

“Yo hago un comentario y me dicen ‘está del lado de Petro o está en contra de Petro’. No, nosotros los gobernantes tenemos que estar del lado de la gente, y para que a la gente le lleguen los resultados esperados, nosotros tenemos que tener una buena articulación con el Gobierno”, señaló.

ELN, Clan del Golfo, disidencias, etcétera. El largo etcétera de esta guerra absurda que vivimos en Colombia. ¿Cómo lo va a manejar aparte del tema de seguridad?

“Así como he hablado bien de algunas políticas del Gobierno, tengo que decir que aquí en nuestro departamento no queremos esos diálogos y no queremos esos diálogos porque no existe voluntad por parte de esos grupos armados organizados de una paz verdadera. Solamente si ellos de verdad demuestran que no van a secuestrar, que no van a asesinar, que no van a masacrar a nuestra gente, ahí estaríamos dispuestos a un proceso de diálogo en nuestro territorio”, manifestó el gobernador Yamil Arana.

Reforma a la salud

El gobernador de Bolívar dijo que “no quiero que piensen que es que yo estoy a favor o en contra de una reforma de la salud. Yo creo que nuestro sistema de salud tiene cosas buenas que hay que dejar y las fallas hay que corregirlas. Y se corrigen con una reforma, pero una reforma concertada y que tiene que pasar por el Congreso, porque es el validador de los cambios en las instituciones que tiene el país”.

¿Cuál es el reto de estar al frente de un departamento cuya capital es la otra capital de Colombia?

Según Yamil Arana, “lo que pasa en Cartagena lo ve todo Colombia. Nosotros hemos enfocado nuestros esfuerzos en ser un gobernador que mire hacia la ciudad, pero que mire también hacia los barrios populares. Estamos haciendo una gran inversión en los barrios de la Cartagena profunda para lograr que el visitante vaya a conocer la riqueza popular, histórica, patrimonial, cultural, gastronómica que guarda esa Cartagena que no conoce el mundo y que tenemos que mostrar para que se vuelva el turismo el motor dinamiza de la economía de los barrios populares de la ciudad”.

¿Por qué tanta inversión en Cartagena?

“Cartagena es el 50% de nuestra población, Cartagena es la puerta de entrada al departamento, es el ancla. Nosotros necesitamos que el visitante llegue a Bolívar por Cartagena, pero que de ahí en adelante empiece a recorrer un circuito turístico del departamento. Por eso, el 9 de noviembre, dos cadenas de cruceros lanzan el primer recorrido por el río Magdalena, recorrido que empieza en el muelle de los Pedazos, lo hemos conseguido con el alcalde de la ciudad, y va a Palenque, primer pueblo libre de América; luego a Calamar, luego a Magangué, a Mompox y termina ese recorrido en Barranquilla. Nuestra apuesta principal es descentralizar el turismo, llevarlo a los barrios populares de la ciudad, que nos ayuden a dinamizar la economía de ese sector, pero además a que salgan y recorran otros municipios y también nos ayuden a llevar desarrollo a esos municipios. Al final, conseguir que el turista demore siete días en nuestro departamento”, señaló.

