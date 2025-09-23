EN VIVO: Foro: Cuando la piel revela lo que el cuerpo esconde

El Espectador, Caracol Televisión y Sanofi se unen para abrir un espacio de conversación y conciencia sobre una enfermedad que, aunque muchas veces se subestima, tiene un impacto profundo en quienes la padecen: la dermatitis atópica.

El foro "Cuando la piel revela lo que el cuerpo esconde" se transmitirá como parte de los Foros El Espectador, y busca visibilizar la carga oculta de esta condición crónica e inflamatoria, que afecta no solo la piel, sino múltiples aspectos de la vida diaria, la salud mental, el bienestar social y económico de millones de personas.

La dermatitis atópica no es un simple problema estético. Es una enfermedad multisistémica, compleja y debilitante, que puede alterar de forma significativa la calidad de vida de pacientes y cuidadores. En Colombia, afecta a más de 3.400 personas por cada 100.000 habitantes, y los estudios indican que quienes la padecen tienen un 14 % de riesgo de depresión y un 17 % de sufrir ansiedad.



Esta enfermedad exige un abordaje integral. Un adulto con dermatitis atópica pierde en promedio 10,9 días laborales al año, y los costos mensuales de tratamientos pueden superar los $500.000 pesos. Además, los cuidadores, en su mayoría padres de niños afectados, experimentan altos niveles de estrés y agotamiento.

Para abordar esta realidad desde diferentes perspectivas, el foro contará con la participación de expertos en dermatología, representantes del sistema de salud, periodistas especializados y testimonios de pacientes:



Agenda:

Conferencia de apertura: "Dermatitis atópica en Colombia" a cargo del Dr. Mauricio Torres, dermatólogo pediatra de Asocolderma.

Panel 1: La realidad de la dermatitis atópica



Mauricio Torres, dermatólogo pediatra Asocolderma

Carolina Cortés Correa, médico líder de dermatología en Virrey Solís IPS

Diana Julieta Díaz, gerente de salud de ACEMI

Natalia Baquero Molina, líder del grupo funcional Modelo de la Dirección de provisión de Servicios

Moderador: Doctora Fernanda Hernández, editora y presentadora de la sección de salud de Noticias Caracol

Conversación: "Viviendo con dermatitis atópica"



Amyle Martínez, Representante de Fundapso

Moderador: Alejandra Giraldo, presentadora y periodista de Noticias Caracol.

Panel 2: Retos y soluciones en el abordaje integral de la dermatitis atópica,



Yira Díaz, Public Affairs Head COPAC en Sanofi

Jorge Gutiérrez Sampedro, director ejecutivo de Gestarsalud

Jorge García, fundador y CEO de la Fundación Retorno Vital

Claudia Marcela Arenas, dermatóloga del Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta

Moderador: Diego Quiceno, periodista del área de salud de El Espectador

Invitamos a los actores del sector salud, pacientes, cuidadores y al público en general a unirse a este foro transformador. Comprender la dermatitis atópica es el primer paso para aliviarla. Siga la transmisión a través de las plataformas digitales de El Espectador y Noticias Caracol.