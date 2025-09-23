EN VIVO: Foro: Cuando la piel revela lo que el cuerpo esconde

Publicidad
El Espectador, Caracol Televisión y Sanofi se unen para abrir un espacio de conversación y conciencia sobre una enfermedad que, aunque muchas veces se subestima, tiene un impacto profundo en quienes la padecen: la dermatitis atópica.
El foro "Cuando la piel revela lo que el cuerpo esconde" se transmitirá como parte de los Foros El Espectador, y busca visibilizar la carga oculta de esta condición crónica e inflamatoria, que afecta no solo la piel, sino múltiples aspectos de la vida diaria, la salud mental, el bienestar social y económico de millones de personas.
La dermatitis atópica no es un simple problema estético. Es una enfermedad multisistémica, compleja y debilitante, que puede alterar de forma significativa la calidad de vida de pacientes y cuidadores. En Colombia, afecta a más de 3.400 personas por cada 100.000 habitantes, y los estudios indican que quienes la padecen tienen un 14 % de riesgo de depresión y un 17 % de sufrir ansiedad.
Esta enfermedad exige un abordaje integral. Un adulto con dermatitis atópica pierde en promedio 10,9 días laborales al año, y los costos mensuales de tratamientos pueden superar los $500.000 pesos. Además, los cuidadores, en su mayoría padres de niños afectados, experimentan altos niveles de estrés y agotamiento.
Para abordar esta realidad desde diferentes perspectivas, el foro contará con la participación de expertos en dermatología, representantes del sistema de salud, periodistas especializados y testimonios de pacientes:
Conferencia de apertura: "Dermatitis atópica en Colombia" a cargo del Dr. Mauricio Torres, dermatólogo pediatra de Asocolderma.
Panel 1: La realidad de la dermatitis atópica
Moderador: Doctora Fernanda Hernández, editora y presentadora de la sección de salud de Noticias Caracol
Conversación: "Viviendo con dermatitis atópica"
Moderador: Alejandra Giraldo, presentadora y periodista de Noticias Caracol.
Panel 2: Retos y soluciones en el abordaje integral de la dermatitis atópica,
Moderador: Diego Quiceno, periodista del área de salud de El Espectador
Invitamos a los actores del sector salud, pacientes, cuidadores y al público en general a unirse a este foro transformador. Comprender la dermatitis atópica es el primer paso para aliviarla. Siga la transmisión a través de las plataformas digitales de El Espectador y Noticias Caracol.