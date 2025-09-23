En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / EE. UU. lanzó a modo de prueba misiles de largo alcance desde Florida en plena tensión con Venezuela

EE. UU. lanzó a modo de prueba misiles de largo alcance desde Florida en plena tensión con Venezuela

Según informó la Marina estadounidense, lanzó cuatro misiles balísticos de alcance intercontinental. Uno de los lanzamientos, el que se hizo el pasado domingo, "iluminó el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico".

Por: EFE
Actualizado: 23 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Misiles balísticos de alcance intercontinental de Estados Unidos.
Misiles balísticos de alcance intercontinental de Estados Unidos.
Marina estadounidense

