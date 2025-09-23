D4vd explica significado de 'Romantic Homicide', canción que relacionan con Celeste Rivas

La muerte de Celeste Rivas, caso que las autoridades estadounidenses están investigando como homicidio, sigue causando conmoción en redes sociales, donde los internautas hacen sus propias indagaciones y suposiciones sobre lo ocurrido con la joven de 15 años. Una de las situaciones que más ha sorprendido es una canción que el rapero lanzó hace tiempo y que sería premonitoria de lo que pasaría con Rivas.



Explicación de la canción de D4vd

Se trata de una canción de D4vd lanzada hace tres años que, tras el hallazgo del cuerpo de Celeste Rivas en el carro Tesla del rapero, está cobrando especial atención en las plataformas digitales porque, según muchos de sus seguidores, también estaría relacionada con Celeste y, peor aún, podría tener mensajes premonitorios sobre cómo iba a terminar la vida de la joven.

Tan solo el nombre del tema musical llama la atención: 'Romantic Homicide' (Homicidio romántico) y otro detalle curioso es que se lanzó el 7 de septiembre de 2022, el mismo día que Celeste cumplía 12 años.

Así como la canción vuelve a llamar la atención en plataformas, también lo ha hecho la explicación sobre la canción que hizo D4vd en el momento del lanzamiento. En una entrevista con Mahogany, el rapero explicó que la idea de la canción surgió de una serie de anime sobre un detective que comete asesinatos; el músico señaló que se vio reflejado como si existiera un alter ego malvado suyo.



"Gran parte de ese manga era una versión malvada de mí llamada 'Itami', que significa 'dolor' en japonés, y lleva una venda en los ojos. Es básicamente un agente del caos y una especie de mi álter ego", detalló el cantante y agregó que en el video lo que hizo fue enfrentar al protagonista con un "fantasma de la persona que mató" y la "primera víctima del manga".

Ahora las palabras del rapero D4vd tienen otro significado para los internautas. Muchos encuentras reflejos y posibles referencias a Celeste Rivas en la canción y en su videoclip.



¿Qué dice la canción de D4vd?

En la canción, D4vd dice: "En el fondo de mi mente, Moriste / Y ni siquiera llore / No, ni una sola lágrima / Y estoy harto de esperar pacientemente / A alguien que ni llegará".

Y continúa: "En el fondo de mi mente / Te maté / Y ni siquiera me arrepiento / No puedo creer que lo dije / Pero es verdad / Te odio". Con este detalle, sise confirma que Celeste y D4vd fueron novios, la relación habría iniciado cuando ella tenía tan solo 11 años y él 17.

Tras la identificación del cuerpo de Celeste Rivas, a quien su familia reportó como desaparecida desde 2024, la canción 'Romantic Homicide' ha tomado un nuevo significado para los internautas y sus reproducciones en plataformas de reproducción han aumentado sorprendentemente. Ahora, en el videoclip de la canción, que además tiene como protagonista a una modelo parecida a la joven de 15 años, hay múltiples comentarios que dicen :"Descansa en paz, Celeste".



¿Qué ha dicho D4vd sobre el caso de Celeste Rivas?

Tras esta noticia, un representante del artista dio a conocer que D4vd está al tanto de la situación y que está cooperando con las autoridades, a pesar de encontrarse en gira de conciertos -algunos de ellos cancelados en medio de la situación-. “Aunque sigue en tour, está completamente dispuesto a colaborar con la investigación”, señaló el vocero.

