Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
D4vd explica significado de 'Romantic Homicide', canción que relacionan con Celeste Rivas

D4vd explica significado de 'Romantic Homicide', canción que relacionan con Celeste Rivas

"Es mi álter ego", dijo D4vd en una entrevista al detallar el significado de la canción que algunos internautas relacionan con Celeste Rivas.

Por: María Paula González
Actualizado: 23 de sept, 2025
D4vd explica canción Romantic Homicide
La canción del rapero, lanzada hace algunos años, genera controversia tras muerte de Celeste Rivas -
Fotos: Redes sociales / AFP

