Expertos: no hay pruebas de que tomar acetaminofén durante embarazo cause autismo, como dijo Trump

Vincular el uso de paracetamol durante el embarazo con un mayor riesgo de autismo en niños carece de pruebas científicas sólidas, según advierten expertos y diversos estudios que refutan la correlación que planteó el presidente de Estados Unidos.

Por: EFE
Actualizado: 22 de sept, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Acetaminofén.

