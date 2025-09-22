Nueva decisión en caso de Valeria Afanador por pruebas clave: familia radicó tutela contra Fiscalía

En vivo
La familia de la menor de 10 años, que fue encontrada sin vida dentro de un río en Cajicá, interpuso una nueva acción legal. Esta vez la decisión va contra el ente acusador e investigador por vulnerar sus derechos. Esto dice el documento conocido por Noticias Caracol.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 22 de sept, 2025
