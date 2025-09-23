En vivo
Noticias Caracol
COLOMBIA  / Los 5 crímenes que Colombia no olvida: de Mauricio Leal a Valentina Trespalacios

Los 5 crímenes que Colombia no olvida: de Mauricio Leal a Valentina Trespalacios

Estas historias, marcadas por la brutalidad y la traición, han dejado una cicatriz imborrable en la memoria colectiva del país. Vea en Los Informantes un compilado especial con las investigaciones y reportajes más recordados.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2025
