SALUD
Noticias Caracol  / SALUD  / Hombre volvió a ver después de dos décadas luego de que le implantaran un diente en su ojo

Hombre volvió a ver después de dos décadas luego de que le implantaran un diente en su ojo

Brent Chapman, de 34 años, recuperó la vista mediante una técnica poco conocida que ha sido practicada pocas veces en todo el mundo. Así fue la cirugía que le cambió la vida.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 22 de sept, 2025
Hombre con ceguera recuperó la visión luego de que le implantaran un diente en su ojo
Así fue la cirugía en la que implantaron un diente en el ojo de un hombre. -
ABC7NY

