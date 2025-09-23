En vivo
Familia alertó sobre inquilina que vendía droga, pero ahora está a punto de perder su casa

Familia alertó sobre inquilina que vendía droga, pero ahora está a punto de perder su casa

En Fusagasugá, Cundinamarca, la familia Chingaté Baracaldo enfrenta el desalojo de su vivienda. Tras denunciar a su inquilina por vender droga, un proceso de extinción de dominio los amenaza.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 23 de sept, 2025
