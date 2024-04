EPS Compensar no ha enviado documentos para liquidación, según Supersalud

Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, aseguró que la EPS Compensar, que solicitó la liquidación, no ha enviado la documentación necesaria para llevar a cabo dicho proceso administrativo.



“Ellos hicieron una solicitud por medios de comunicación y a nosotros nos hicieron llegar una carta donde solicitan el retiro. El mismo 4 de abril que hicieron esa solicitud, la Superintendencia les devolvió un requerimiento. Todas las EPS saben que, por ley, no solo deben pasar una carta, deben pasar una serie de documentos que sustenten esa toma de decisión para poder hacer el estudio juicioso de la Superintendencia”, manifestó Leal.

Según el superintendente Leal, “un retiro de un sistema en el cual se manejan recursos públicos y se presta un servicio fundamental como lo es la salud de las personas no puede ser una decisión unilateral y debe tener una aceptación por parte de la Superintendencia Nacional de Salud”.



Asimismo, el funcionario sostuvo que, a la fecha, 24 de abril de 2024, no se está llevando a cabo el trámite para liquidar la EPS Compensar.

“Para poder aceptar o rechazar ese retiro se necesita un análisis que depende, en parte, de los documentos que nos haga llegar Compensar. A hoy, Compensar no nos ha enviado los documentos completos, por lo cual en estos momentos no hay un trámite real, oficial, iniciado por la Superintendencia para el retiro de esta EPS”, concluyó el superintendente Luis Carlos Leal.