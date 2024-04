¿Qué va a pasar con pacientes de Compensar tras solicitud de la EPS para su liquidación?

La EPS Compensar anunció, a través de un comunicado, que el pasado 4 de abril de 2024 radicó ante la Superintendencia de Salud una carta pidiendo que la saquen del sistema de seguridad social en Colombia para que comience el proceso de su liquidación voluntaria.

En el comunicado, Compensar EPS manifiesta que “esta decisión obedece a la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia. Hecho que afectó considerablemente la viabilidad y sostenibilidad del programa Compensar EPS, al punto de no permitirle garantizar el servicio a sus afiliados en las condiciones de calidad y oportunidad que desde siempre han caracterizado a Compensar”.

Tras la petición de su liquidación voluntaria, los más de 2.300.000 usuarios de esta EPS quedan a la expectativa sobre qué va a pasar con ellos y con sus servicios de salud.

Nancy Maldonado, presidenta de la Asociación de Usuarios de Compensar EPS, en diálogo con Noticias Caracol, expresó su preocupación por el escenario actual de la entidad prestadora de salud: “Es muy crítico porque sin los recursos no se puede brindar una atención adecuada a los pacientes. Hay tratamientos en curso para pacientes crónicos, otros con enfermedades huérfanas y adultos mayores que requieren atención especial con programas integrales. Se venía advirtiendo sobre la necesidad de buscar soluciones para no llegar a un punto crítico en el que no pudiéramos atender más, dándole calidad de servicio al usuario”.

Maldonado hizo “un llamado al presidente y al ministro de Salud para que nos den la certeza y seguridad de que se va a analizar este tema de la mejor manera y que no se va a dejar ni al usuario ni al paciente sin ningún aseguramiento y sin la continuidad de sus servicios”.

Mientras se espera la respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la petición de liquidación voluntaria y su posterior proceso, Compensar EPS aclara en su comunicado que no habrá alteraciones en su servicio.

