Hijo de Luly Bossa: ¿cuál era la enfermedad incurable que padecía Ángelo?

En la mañana de este sábado, 9 de marzo de 2024, se dio a conocer la lamentable noticia sobre lamuerte de Ángelo Bossa, hijo de Luly Bossa.La famosa actriz colombiana fue la encargada de revelarla.



"Hola, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda", contó Luly Bossa a través de un video que publicó en sus redes sociales.

La actriz no reveló cuáles fueron las causas de la muerte de Ángelo, de quien siempre estuvo pendiente, pues padecía una enfermedad incurable llamada distrofia muscular de Duchenne.

“Él nació normal, a los 4 años y medio empezó a tener problemas con la marcha, porque veíamos que para levantarse del piso no lo hacía común y corriente, sino que tenía que ir haciendo escalas de las rodillas a los muslos... Pasaban los años y de pronto se caía en el colegio. A veces alguien le pasaba por el lado y lo tumbaba. Los médicos no me decían nada, hasta que a los 11 años y medio le dieron el diagnóstico”, afirmó Bossa durante una entrevista con la revista Vea en 2021.

¿Qué es la distrofia muscular de Duchenne, enfermedad que padecía el hijo de Luly Bossa?

Según Mayo Clinic, la distrofia muscular es un grupo de enfermedades que causan “debilidad progresiva y pérdida de la masa muscular”.

“Genes anormales (mutaciones) interfieren en la producción de proteínas necesarias para formar músculos saludables”, explica la entidad.

Mayo Clinic indica que la distrofia muscular de tipo Duchenne es la más común y es más frecuente en niños que en niñas.

La entidad detalla que los signos y síntomas “suelen aparecer en la primera infancia” y pueden incluir “caídas frecuentes, dificultad para levantarse luego de estar acostado o sentado, problemas para correr y saltar, marcha de pato y caminar en puntas de pie”.

Asimismo, pueden presentarse “pantorrillas con músculos grandes, dolor y rigidez muscular, problemas de aprendizaje y retraso en el crecimiento”.

De acuerdo con Mayo Clinic, no existe cura para la distrofia muscular, aunque “los medicamentos y el tratamiento pueden ayudar a controlar los síntomas y a disminuir el avance de la enfermedad”.