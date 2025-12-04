Insólito caso: mujer que fue declarada muerta despertó horas después en una morgue

Una mujer de 54 años se desplomó en la cocina de su casa en Inglaterra mientras preparaba unas tostadas antes de salir a trabajar. Minutos después, su familia pidió ayuda a los servicio de emergencia al notar que no respondía. Al lugar llegaron paramédicos junto con agentes de la Policía y constataron que la mujer había sufrido una grave convulsión. Tras una evaluación inicial, fue declarada muerta en el lugar.

En lugar de ser trasladada de urgencia a un servicio hospitalario para una atención médica avanzada, su cuerpo fue remitido directamente a la morgue del Hospital Darlington, según indicó recientemente el Daily Mail. Finalmente, tras graves lesiones neurológicas, la mujer falleció cuando fue trasladada al hospital.



Mujer que fue declarada muerta despertó horas después en una morgue

Mientras el personal de la morgue realizaba los procedimientos habituales, se dieron cuenta de que la mujer aún presentaba signos vitales. La paciente mostraba movimientos y reacciones que demostraban que seguía con vida. De inmediato, fue llevada a un área clínica para recibir atención médica y despertó en el lugar. Sin embargo, pese a los esfuerzos posteriores, su estado neurológico era ya extremadamente grave.

El forense a cargo del caso, Jeremy Chipperfield, explicó ante el tribunal que la causa final de la muerte de la señora Martin fue un daño cerebral severo producido por la falta prolongada de oxígeno. Sin embargo, precisó que dicho daño se consolidó "algún tiempo después" de que ella fuera encontrada inconsciente en su vivienda.



Durante la audiencia, la familia, representada por el abogado Tom Barclay Semple, cuestionó de manera directa el manejo del caso por parte de los servicios de emergencia. Según su intervención, existió un lapso aproximado de dos horas en el que la mujer "no recibió ningún tipo de tratamiento en absoluto". La defensa insistió en que ese periodo pudo ser determinante para el desenlace fatal.



"Su muerte podría haberse evitado o prolongado de alguna manera significativa", indicó el abogado al tribunal. También pidió que especialistas en medicina de urgencias o cuidados intensivos analicen el caso para establecer si la atención oportuna habría permitido evitar la muerte o al menos prolongar su vida de manera significativa.



La mujer murió por la falta prolongada de oxígeno

El forense reconoció ante el tribunal que no es posible determinar con exactitud cuánto tiempo estuvo la mujer sin oxígeno antes de la llegada de los paramédicos, un factor clave para establecer con certeza en qué momento se produjo el daño cerebral irreversible. No obstante, la familia sostiene que existen elementos que permiten reconstruir una línea aproximada del tiempo.

Entre esos indicios está el hecho de que Olive había dejado su tostadora encendida y tenía compromisos laborales ese mismo día, lo que sugiere que el colapso ocurrió minutos antes de que saliera de su casa. Además, según el abogado de la familia, la hora exacta del hallazgo y la temperatura corporal de la víctima podrían ayudar a estimar con mayor precisión el momento en que se quedó sin oxígeno.

Por su parte, representantes del Servicio de Ambulancias del Noreste declararon ante la investigación que fue en la morgue donde se detectaron los primeros signos claros de que la mujer todavía estaba con vida. Este reconocimiento ha sido uno de los puntos más sensibles del proceso, pues implica que existieron fallas en la verificación inicial del fallecimiento.

En paralelo, un delegado de la Policía de Durham confirmó ante el tribunal que, cuando la señora Martin fue examinada nuevamente, presentaba respuestas a estímulos verbales y físicos, lo que evidenciaba algún grado de función cerebral.

La investigación judicial fue aplazada hasta finales de enero de 2026, cuando se espera que nuevos peritajes médicos arrojen mayor claridad sobre el tiempo exacto de hipoxia, falta de oxígeno, y las opciones reales que habría tenido la paciente de haber sido trasladada a urgencias de forma inmediata.

Aunque inicialmente las autoridades policiales abrieron una investigación para determinar si existía responsabilidad penal, posteriormente se confirmó que no se formularán cargos criminales contra los funcionarios implicados. Sin embargo, esto no cierra la puerta a posibles responsabilidades administrativas o civiles.

