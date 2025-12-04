En vivo
SALUD

Insólito caso: mujer que fue declarada muerta despertó horas después en una morgue

La mujer fue declarada muerta en su vivienda por error tras sufrir una convulsión, pero horas más tarde despertó en la morgue de un hospital del norte de Inglaterra.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 4 de dic, 2025
En la morgue se dieron cuenta de que la mujer aún presentaba signos vitales. -
Getty Images

