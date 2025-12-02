La advertencia de Donald Trump que elevó la tensión con Colombia y la respuesta del Gobierno Petro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono este martes en medio de su despliegue militar en América del Sur. No solo reiteró que su país prepara ataques por tierra "muy pronto" contra carteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, lo que se enmarcaría en la operación Lanza del Sur, que hasta ahora ha bombardeado a una veintena de embarcaciones -supuestamente cargadas de droga- en aguas del Caribe y el Pacífico, lo que dejado a más de 80 personas muertas, sino que ahora lanzó una dura advertencia en la que incluyó a Colombia.

Trump afirmó este martes que cualquier país que produzca y trafique droga hacia Estados Unidos "está sujeto a ataques", al sugerir que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico con las que amenaza a Venezuela. "He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela", dijo Trump a la prensa durante una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca.

El republicano señaló que, aunque "Venezuela ha sido peor que la mayoría", hay otros países que también envían "a sus narcotraficantes" a Estados Unidos.



En respuesta, el presidente colombiano, Gustavo Petro, invitó a su par estadounidense a ir a su país para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína. Petro, crítico de las operaciones de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico oriental, agregó que, "sin misiles", su Gobierno, que comenzó en agosto de 2022, ha destruido miles de laboratorios de producción de cocaína. "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas", agregó Petro, quien sentenció: "No amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar".



En octubre pasado, Trump también lanzó fuertes críticas contra su homólogo colombiano, al que también señala, sin pruebas, como "líder del narcotráfico" y suspendió la ayuda estadounidense a ese país por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas. Petro niega las acusaciones y ha calificado a Trump de "grosero e ignorante con Colombia". También ha rechazado como "injerencia" el despliegue militar estadounidense y denunciado los ataques contras las lanchas, algunos de ellos llevadas a cabo cerca de las costas colombianas.

Ante la nueva advertencia lanzada este martes, el Gobierno de Colombia expresó su "profunda preocupación" y llamó a la unidad en América Latina "ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía". "Recibimos con gran preocupación las recientes declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, en las cuales sugiere la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La Cancillería colombiana reiteró el "indeclinable compromiso" del país en la lucha contra el narcotráfico e hizo un llamado "urgente a la fraternidad entre América Latina y el Caribe para que como pueblos hermanos latinoamericanos prevalezca la unión ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía".

La Cancillería colombiana rechazó "cualquier amenaza de agresión externa que vulnere la dignidad, la integridad del territorio y la soberanía del pueblo colombiano" y subrayó "la necesidad de abordar y solucionar las tensiones que el sistema de fiscalización internacional de drogas genera al relacionarse con los derechos humanos, la salud pública, el medioambiente, las cuestiones de género y la protección de poblaciones vulnerables".

La tensión entre Colombia y Estados Unidos lleva escribiendo varios capítulos desde hace meses. Washington retiró el visado a Petro en septiembre y, en octubre, el Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, después de que Trump lo acusó de ser un "líder del narcotráfico".

Colombia es considerado el mayor productor mundial de cocaína. El informe anual de 2024 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) señaló que los cultivos de coca en el país alcanzaron en 2023 un récord de 253.000 hectáreas, y la producción de cocaína se disparó un 53%, hasta llegar a las 2.600 toneladas.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE