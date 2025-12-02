¿Quién era el joven universitario que falleció en el intento de atraco en Bogotá? esto se sabe

Un lamentable hecho de hurto cobró la vida de un joven universitario durante la tarde de este martes en el norte de Bogotá. Según los informes oficiales, la situación se presentó en cuestión de minutos sobre la carrera 45 con calle 106, cerca de la autopista Norte.



El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde, cuando el universitario fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Los delincuentes intentaron despojarlo de su celular y de la maleta que llevaba consigo. Tras ser derribado al suelo, la víctima recibió dos disparos en el pecho, los cuales le causaron la muerte de manera inmediata.

La reacción de un patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió enfrentar a los atacantes. En medio del intercambio de disparos, uno de los agresores, quien sería el conductor de la motocicleta, fue abatido. El segundo implicado, identificado como un menor de 16 años, fue capturado. Según las autoridades, este joven sería quien accionó el arma contra la víctima. También resultó herido en el brazo y actualmente recibe atención médica en un centro asistencial.

El periodista de Noticias Caracol, Juan Andrés Beltrán, habló con el coordinador de la zona, Hernán Castro, quien aseguró que este no sería un caso aislado. Según explicó, los responsables harían parte de una banda que tenía azotado el sector. “Hoy tenemos que darle un parte de tranquilidad a la comunidad porque esta banda ,a la que llamábamos ‘la banda de la moto naranja’" manifestó.



De acuerdo con la Policía, estos sujetos venían cometiendo varios hurtos en el sector., pues asaltaron un restaurante y también hirieron a un joven con arma cortopunzante por las mismas razones que hoy enlutan a los habitantes del sector.



Por su parte, el general Giovanni Cristancho Zambrano afirmó que en días recientes ya habían tenido un enfrentamiento con este grupo delincuencial, pero en esa ocasión lograron huir. Sin embargo, volvieron a actuar este martes 2 de diciembre, dejando un saldo de dos personas muertas: el joven universitario y el conductor de la moto, involucrado en el asalto.

¿Quién era el joven que falleció durante el intento de robo?

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del joven asesinado. Se sabe que tenía 29 años y era estudiante de noveno semestre de una institución universitaria en Bogotá.

El general Cristancho también confirmó que los atacantes utilizaron un revólver calibre 22. “El arma tenía seis cartuchos, de los cuales tres habían sido percutidos y tres no”, explicó durante su declaración.

#Bogotá | Hacia las 2 de la tarde del martes, un joven de 29 años transitaba por la carrera 45, cerca de la calle 106, cuando fue interceptado por dos sujetos que intentaron robarle el celular. Él se resistió y, tras ser derribado al suelo, recibió un disparo que le causó la… pic.twitter.com/DcquVeYjRD — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 2, 2025

