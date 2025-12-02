En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
GOL DE JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video de Miguel Ayala hablando con su papá, Giovanny Ayala, tras liberación: "Siempre con ustedes"

Video de Miguel Ayala hablando con su papá, Giovanny Ayala, tras liberación: "Siempre con ustedes"

Miguel Ayala, de 23 años, se ve hablando por teléfono con su padre, el cantante de música popular Giovanny Ayala, poco después de su liberación tras permanecer dos semanas secuestrado.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Nuevo video de Miguel Ayala hablando con su papá, Giovanny Ayala, tras liberación

Publicidad

Publicidad

Publicidad