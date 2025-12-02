Video de Miguel Ayala hablando con su papá, Giovanny Ayala, tras liberación: "Siempre con ustedes"

El Gaula de la Policía Nacional confirmó el rescate de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, en zona rural del sur del departamento del Cauca. El joven de 23 años estuvo dos semanas secuestrado después de que fuera interceptado por hombres armados cuando se movilizaban entre las ciudades de Popayán y Cali.

El secuestro de Miguel Ayala ocurrió en la noche del martes 18 de noviembre, en un punto conocido como la vereda El Túnel, en jurisdicción del municipio de Cajibío, departamento del Cauca. El joven artista, quien también se dedica a la música popular, viajaba en un vehículo con su amigo y mánager de conciertos, Nicolás Pantoja. Hombres armados, al parecer, los detuvieron, intimidaron y secuestraron.



Noticias Caracol obtuvo el video en el que el joven artista se comunica por teléfono con su padre tras el rescate efectuado por el Gaula de la Policía. "Hola, papi", le dice Miguel a su padre, quien responde con alegría: "Hola, hijo. Bendiciones, papi, bendiciones. Tiene que agradecerle mucho a Dios, primero a Dios y a esos ángeles que están ahí con usted. Los rescataron sano y salvo", dijo Giovanny Ayala.



El famoso cantante continuó expresando lo que sentía a su hijo. "Siempre estuve con ustedes, desde el día cero. Dios estuvo siempre con ustedes. No se imagina la tormenta, la zozobra. No se imagina todo lo que hemos sentido por la situación que estamos pasando, papi".

