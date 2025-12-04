En vivo
Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
ESTILO DE VIDA  / ¿Cuándo cae el puente de reyes de 2026 en Colombia? Estas son todas las fechas oficiales de festivos

¿Cuándo cae el puente de reyes de 2026 en Colombia? Estas son todas las fechas oficiales de festivos

El calendario de 2026 llegará con 18 días festivos oficiales en Colombia, varios de ellos trasladados a lunes gracias a la Ley Emiliani. Le contamos cómo quedarán distribuidos los días feriados.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
¿Cuándo es el puente de reyes del 2026 en Colombia? Estas son todas las fechas oficiales de festivos
Colombia continúa siendo uno de los países de la región con mayor número de días festivos al año. -
Getty Images

