¿Cuándo cae el puente de reyes de 2026 en Colombia? Estas son todas las fechas oficiales de festivos

Colombia continúa siendo uno de los países de la región con mayor número de días festivos al año, una característica que responde, en buena parte, a la tradición religiosa, a las fechas patrias y a una política pública que busca facilitar el descanso de los trabajadores y fortalecer el turismo interno. Desde la entrada en vigencia de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, varios festivos que originalmente caían entre semana fueron trasladados al lunes siguiente, con el fin de crear los llamados "puentes festivos".

Para el año 2026, el país contará con 18 festivos oficiales. De estos, la mayoría quedará ubicada en lunes, lo que permitirá a los trabajadores y estudiantes disfrutar de 15 fines de semana largos a lo largo del año, sin contar los recesos escolares. Esta distribución será clave para quienes suelen organizar con anticipación viajes, jornadas de descanso o incluso actividades laborales que dependen del flujo turístico.



¿Cuándo cae el puente de reyes en Colombia para 2026?

Uno de los cambios que más genera interés es el relacionado con el puente de reyes. Aunque tradicionalmente esta celebración se asocia con la primera semana de enero, en 2026 el descanso oficial se correrá al lunes 12 de enero, lo que permitirá que el primer puente del año se extienda desde el sábado 10 hasta ese lunes. Así queda el listado completo de festivos para 2026, con su respectiva fecha y tipo de celebración:



1 de enero (jueves) – Año Nuevo (civil)

12 de enero (lunes) – Día de los Reyes Magos (religioso, trasladado)

23 de marzo (lunes) – Día de San José (religioso, trasladado)

2 de abril (jueves) – Jueves Santo (religioso)

3 de abril (viernes) – Viernes Santo (religioso)

1 de mayo (viernes) – Día del Trabajo (civil)

18 de mayo (lunes) – Día de la Ascensión (religioso, trasladado)

8 de junio (lunes) – Corpus Christi (religioso, trasladado)

15 de junio (lunes) – Sagrado Corazón de Jesús (religioso, trasladado)

29 de junio (lunes) – San Pedro y San Pablo (religioso, trasladado)

20 de julio (lunes) – Día de la Independencia (patriótico)

7 de agosto (viernes) – Batalla de Boyacá (patriótico)

17 de agosto (lunes) – Asunción de la Virgen (religioso, trasladado)

12 de octubre (lunes) – Día de la Raza (civil, trasladado)

2 de noviembre (lunes) – Todos los Santos (religioso, trasladado)

16 de noviembre (lunes) – Independencia de Cartagena (patriótico, trasladado)

8 de diciembre (martes) – Inmaculada Concepción (religioso)

25 de diciembre (viernes) – Navidad (religioso)

Gracias a esta distribución, los puentes festivos quedarán repartidos a lo largo de todo el año, lo que permite una planificación más ordenada de pausas y viajes. El calendario de puentes para 2026 será el siguiente:



Puente de Reyes: del sábado 10 al lunes 12 de enero.

del sábado 10 al lunes 12 de enero. Puente de San José: del sábado 21 al lunes 23 de marzo.

del sábado 21 al lunes 23 de marzo. Puente de Semana Santa: del jueves 2 al domingo 5 de abril.

del jueves 2 al domingo 5 de abril. Puente del Día del Trabajo: del viernes 1 al domingo 3 de mayo.

del viernes 1 al domingo 3 de mayo. Puente de la Ascensión: del sábado 16 al lunes 18 de mayo.

del sábado 16 al lunes 18 de mayo. Puente de Corpus Christi: del sábado 6 al lunes 8 de junio.

del sábado 6 al lunes 8 de junio. Puente del Sagrado Corazón: del sábado 13 al lunes 15 de junio.

del sábado 13 al lunes 15 de junio. Puente de San Pedro y San Pablo: del sábado 27 al lunes 29 de junio.

del sábado 27 al lunes 29 de junio. Puente de la Independencia: del sábado 18 al lunes 20 de julio.

del sábado 18 al lunes 20 de julio. Puente de la Batalla de Boyacá: del viernes 7 al domingo 9 de agosto.

del viernes 7 al domingo 9 de agosto. Puente de la Asunción: del sábado 15 al lunes 17 de agosto.

del sábado 15 al lunes 17 de agosto. Puente del Día de la Raza: del sábado 10 al lunes 12 de octubre.

del sábado 10 al lunes 12 de octubre. Puente de Todos los Santos: del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre.

del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre. Puente de la Independencia de Cartagena: del sábado 14 al lunes 16 de noviembre.

del sábado 14 al lunes 16 de noviembre. Puente de Navidad: del viernes 25 al domingo 27 de diciembre.

A estos fines de semana largos se suma la semana de receso escolar, una pausa académica que también influye en la movilidad y en el sector turístico. En 2026, este descanso para los estudiantes se realizará del lunes 5 al viernes 9 de octubre. Aunque no es un periodo festivo para todos los trabajadores, muchas familias lo aprovechan para programar viajes, especialmente en destinos nacionales.

