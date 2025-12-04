¿Cuándo cae el puente de reyes de 2026 en Colombia? Estas son todas las fechas oficiales de festivos

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Colombia continúa siendo uno de los países de la región con mayor número de días festivos al año, una característica que responde, en buena parte, a la tradición religiosa, a las fechas patrias y a una política pública que busca facilitar el descanso de los trabajadores y fortalecer el turismo interno. Desde la entrada en vigencia de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, varios festivos que originalmente caían entre semana fueron trasladados al lunes siguiente, con el fin de crear los llamados "puentes festivos".
Para el año 2026, el país contará con 18 festivos oficiales. De estos, la mayoría quedará ubicada en lunes, lo que permitirá a los trabajadores y estudiantes disfrutar de 15 fines de semana largos a lo largo del año, sin contar los recesos escolares. Esta distribución será clave para quienes suelen organizar con anticipación viajes, jornadas de descanso o incluso actividades laborales que dependen del flujo turístico.
Uno de los cambios que más genera interés es el relacionado con el puente de reyes. Aunque tradicionalmente esta celebración se asocia con la primera semana de enero, en 2026 el descanso oficial se correrá al lunes 12 de enero, lo que permitirá que el primer puente del año se extienda desde el sábado 10 hasta ese lunes. Así queda el listado completo de festivos para 2026, con su respectiva fecha y tipo de celebración:
Gracias a esta distribución, los puentes festivos quedarán repartidos a lo largo de todo el año, lo que permite una planificación más ordenada de pausas y viajes. El calendario de puentes para 2026 será el siguiente:
A estos fines de semana largos se suma la semana de receso escolar, una pausa académica que también influye en la movilidad y en el sector turístico. En 2026, este descanso para los estudiantes se realizará del lunes 5 al viernes 9 de octubre. Aunque no es un periodo festivo para todos los trabajadores, muchas familias lo aprovechan para programar viajes, especialmente en destinos nacionales.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co