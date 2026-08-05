Invima alerta por venta fraudulenta de chocolate que promete aliviar el estrés y ansiedad: ¿por qué?

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta del producto denominado Chocolate Funcional, identificado con las marcas Mellow y MellowXocolat, luego de recibir una denuncia que permitió detectar su oferta en plataformas de comercio electrónico, sitios web y redes sociales. De acuerdo con la entidad, este producto no cuenta con registro, permiso ni notificación sanitaria, requisito obligatorio para que un alimento pueda ser comercializado legalmente en Colombia.



Promocionaban el producto con supuestos beneficios para el estrés y la ansiedad

Según la alerta sanitaria, el chocolate "está siendo promocionado en plataformas de comercio electrónico y redes sociales, declarando propiedades como manejo del estrés, de la ansiedad y la rigidez emocional, además de sugerir que el producto contiene psilocibina y que su consumo debe realizarse en microdosis para alcanzar el equilibrio y bienestar". La entidad recordó que la legislación colombiana prohíbe atribuir a los alimentos propiedades medicinales, preventivas o curativas cuando estas no están respaldadas por las autorizaciones correspondientes.

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En ese sentido, explicó que cualquier alimento que sea promocionado con características propias de un medicamento debe cumplir con los requisitos exigidos para ese tipo de productos, lo que no ocurre en este caso. "Los alimentos o bebidas en cuyo rótulo o propaganda se asignen propiedades medicinales, se considerarán como medicamentos y cumplirán, además, con los requisitos establecidos para tales productos en la presente Ley y sus reglamentaciones".

Otro de los aspectos señalados por el Invima tiene relación con la referencia a la psilocibina dentro de la promoción del producto. La autoridad sanitaria recordó que su uso "no se encuentra regulado ni permitido en alimentos y bebidas. Por lo tanto, dicha actividad se considera un delito", según indicó la entidad. Asimismo, indicó que la alteración o comercialización de alimentos que involucren sustancias no permitidas puede dar lugar a investigaciones y sanciones contempladas en la ley, las cuales incluyen penas de prisión, multas e inhabilidades



Recomendaciones del Invima para consumidores por marca de chocolate

Tras emitir la alerta, el Invima hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la compra del Chocolate Funcional de las marcas Mellow y MellowXocolat. Además, recomendó a quienes ya lo hayan adquirido "suspender su consumo y notificar a las autoridades competentes". La entidad también invitó a los consumidores a verificar siempre que los alimentos cuenten con autorización sanitaria antes de comprarlos, especialmente cuando son ofrecidos por internet, redes sociales o plataformas de comercio electrónico.



En cuanto a distribuidores y comercializadores, la autoridad sanitaria señaló que el producto no puede ser distribuido ni vendido en Colombia. En caso de encontrarse disponible en establecimientos físicos o canales digitales, podrán aplicarse las medidas sanitarias previstas en la legislación vigente. "En caso de evidenciarse en el mercado, será sujeto de la aplicación de medidas sanitarias de seguridad", agregó la entidad.



¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co