Alerta del Invima por aumento de venta irregular de medicamentos falsos para bajar de peso

Hay alerta por la falsificación de medicamentos para bajar de peso en el país. Según las autoridades de salud, han aumentado las comercializaciones de redes sociales y sitios no autorizados donde los venden sin registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

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Según la entidad, desde el 2025 a la fecha van cerca de seis alertas, principalmente por venta irregular y falsificación de estos medicamentos debido a la alta demanda que están teniendo en este momento y su introducción al mercado ilegal. Para las autoridades de salud preocupa que los medicamentos los están utilizando de manera irregular, tienen un uso indebido, específicamente al no contar con una prescripción médica, sin un tratamiento adecuado y sin una valoración médica, lo que podría generar un riesgo para la salud.

En cuanto a las recomendaciones, dos muy puntuales: comprar estos medicamentos en lugares autorizados y con registro Invima, y también tener una valoración médica determinada para poder utilizarlos. Aquí más recomendaciones. Cada vez más personas buscan como alternativa para bajar de peso los medicamentos GLP1 o llamados péptidos sintéticos. Sin embargo, su venta irregular activó la vigilancia de las autoridades de salud.



“Una de las fuentes principales para emitir estas alertas son las denuncias precisamente de los diferentes ciudadanos y de notificaciones de eventos adversos asociados a ese tipo de productos”, explicó William Saza, coordinador de Farmacovigilancia del Invima, en diálogo para Noticias Caracol. Los medicamentos GLP1 son unos fármacos que imitan una hormona intestinal relacionada con el control del apetito y del azúcar en la sangre. Tienen indicación en pacientes con diabetes tipo 2 u obesidad.



“¿Quiénes no lo deberían usar y la evidencia no lo soporta? Con fines estéticos para buscar disminuciones rápidas de peso y que no tengan una prescripción o indicación médica previa”, dijo la experta Yessica Giraldo, especialista en epidemiología clínica y bioestadística, quien también habló para este medio.

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Especialmente esta falsificación prendió las alarmas, pues algunos están comercializando a través de redes sociales, distribuidores sin autorización y sin registro del Invima. “Hemos encontrado que hay personas de manera irregular, ilegal hay que decirlo, que promocionan estos medicamentos en redes sociales, en Facebook, también en páginas web. Hemos encontrado incluso personas que los compran de una manera irregular y los revenden”, dio a conocer Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública de Bogotá.



Recomendaciones del Invima

Verificar el origen y la legalidad de estos medicamentos son fundamentales para evitar riesgos a la salud. Estas son algunas de las recomendaciones del Invima.



Deben adquirirse en sitios debidamente autorizados por las secretarías de salud, establecimientos farmacéuticos tipo droguería o farmacia.

Verificar el registro sanitario.

Puede ir a la página web del Invima y hacer la verificación correspondiente si ese registro sanitario está autorizado o no.

La automedicación de estos fármacos preocupa principalmente por las posibles consecuencias como náuseas, lesión renal o hipoglucemia. Su uso requiere supervisión médica. “Debe usarse bajo un esquema de tratamiento integral. Este medicamento para que realmente funcione debe combinarse con un plan de ejercicio basado en fuerza y un plan nutricional que reeduque los hábitos”, añadió Giraldo. Recuerde que un producto fraudulento o la automedicación puede traer efectos adversos en su salud. El llamado de las autoridades es a reportar cualquier sospecha de productos de venta irregular o fraudulentos.