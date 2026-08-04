¿Qué son los péptidos y por qué expertos alertan sobre su uso para bajar de peso?

El auge de los medicamentos para adelgazar ha impulsado también la comercialización de sustancias que todavía se encuentran en fase de investigación. Una de ellas es la 'Retatrutide', un péptido que ha ganado popularidad en redes sociales y plataformas de venta por internet pese a que aún no ha sido autorizado por las agencias regulatorias de salud. La preocupación aumentó luego de que una revista médica británica publicara una revisión de 77 reportes de eventos adversos presuntamente relacionados con el uso de este compuesto. De acuerdo con el análisis, 59 de esos casos fueron clasificados como graves y también se reportó la muerte de un hombre joven por una sospecha de lesión hepática.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Aunque el estudio aclara que no se ha demostrado una relación causal directa entre el medicamento y el fallecimiento, los investigadores consideran que los hallazgos evidencian los riesgos asociados con el mercado de productos no autorizados. Especialistas insisten en que el principal problema no es únicamente el uso de un medicamento que todavía está siendo estudiado, sino la facilidad con la que puede conseguirse en canales no autorizados, donde no existe garantía sobre su composición, calidad o condiciones de fabricación.



¿Qué son los péptidos y para qué sirven?

Los péptidos "son aminoácidos, los cuales componen la cadena de proteínas de forma natural. Se comportan como mensajeros, es decir, que llevan una instrucción, una tarea a una célula para que cumpla una función que puede ser el control del apetito, el control del metabolismo, el control del dolor", afirmó Harold Arévalo, médico del deporte y consultor de salud cardiometabólica en Noticias Caracol. Sin embargo, el experto aclaró que no todos los péptidos disponibles en el mercado cuentan con respaldo científico suficiente o con autorización para su uso en pacientes.

Mientras algunos medicamentos de este grupo sí han sido aprobados por las autoridades sanitarias para tratar enfermedades específicas, otros continúan en investigación clínica y no deberían venderse al público. Ese es el caso de la 'Retatrutide', cuya comercialización fuera de los ensayos clínicos es considerada irregular. Aun así, el producto se promociona ampliamente en redes sociales, gimnasios y sitios web que prometen pérdida rápida de peso. Para Arévalo, la diferencia entre un tratamiento aprobado y uno adquirido de manera informal es fundamental.



"Los péptidos son definitivamente un avance en la medicina moderna y el uso de ellos para patologías como la diabetes, la obesidad, va a cambiar la evolución y la historia, pero definitivamente tienen que estar prescritos médicamente y usar aquellos que están regulados y autorizados por las entidades gubernamentales de cada país. Evitemos comprar péptidos por vías online, por vías de redes sociales y mucho menos cuando no tienen esa evidencia y esa seguridad para su uso", señaló. El especialista recordó que cualquier medicamento puede producir efectos secundarios y que, por esa razón, debe ser formulado y controlado por un profesional de la salud.



Invima también emitió una alerta por los péptidos

Uno de los aspectos que más preocupa a los expertos es la proliferación de un mercado informal que ofrece productos inyectables sin información clara sobre su origen. Al tratarse de sustancias que no cuentan con controles sanitarios, quienes las adquieren desconocen si realmente contienen el principio activo anunciado, si fueron elaboradas bajo condiciones adecuadas o incluso si presentan contaminación durante su fabricación. Sobre este escenario, Arévalo indicó: "Yo creo que este artículo es un llamado de atención para la población general por el uso indiscriminado de péptidos y peor aún en un mercado negro, un mercado gris que se detiene por diferentes medios de comunicación, principalmente redes sociales y venta y compra online. Los péptidos no todos están soportados bajo la ciencia, la academia y las investigaciones".



Además, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) también ha advertido sobre la comercialización ilegal de soluciones inyectables de péptidos que no cuentan con registro sanitario vigente. La entidad recordó que estos productos representan un riesgo para la salud porque no existe garantía sobre su calidad, seguridad o eficacia. Además, recomendó a la ciudadanía abstenerse de adquirir medicamentos ofrecidos por redes sociales, plataformas digitales o establecimientos no autorizados.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL