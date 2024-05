Minsalud habló sobre la Fiduprevisora: "Todo lo ha decidido Marín con sus amigos”

Tras las quejas y denuncias de docentes sobre el nuevo modelo de salud para los miembros del magisterio en Colombia, el ministro de Salud se pronunció y criticó el actuar de la Fiduprevisora, en cabeza de su presidente, Jhon Mauricio Marín.

>>> También puede leer: En medio de protestas de profesores por sistema de salud, docente denunció agresiones

“Duré tres días en la Fiduprevisora y me tocó irme porque el señor Mauricio Marín (presidente de la Fiduprevisora) le pidió a mi asistente que le dijera hasta dónde llegaban las funciones del Ministerio de Salud. (Me dijo) ‘usted se está extralimitando en sus funciones’. Todo lo ha decidido el doctor Marín con sus amigos, con su gente”, aseveró Guillermo Jaramillo, ministro de Salud.

Sobre las denuncias de varios docentes que aseguran que los problemas en los servicios de salud son consecuencia de la “improvisación de la Fiduprevisora”, Jaramillo hizo una aclaración.

Publicidad

“Esto no fue una improvisación, lo que pasa es que internamente había gente que quería dinamitar esto y lo han logrado”, dijo el ministro.

El ministro de Salud señaló a la Fiduprevisora como la responsable del aparente mal funcionamiento del nuevo sistema de salud para los docentes: "Dentro de los estructuradores estuvo la Fiduprevisora, un señor Edwin Rodríguez siempre estuvo en oposición de que esto no funcionara, todavía maneja tras bambalinas esto. Tenemos que decir las cosas como son. No podemos seguir engañando a la gente y responsabilizando al presidente de la República cuando las cosas no se han hecho”.

Publicidad

El funcionario se mostró molesto por la difícil situación que están pasando los docentes en cuanto a los servicios de salud.

“Eso no fue lo que (Ministerio de) Salud proyectó, eso no fue lo que los maestros aceptaron. A los maestros no se les escucha, no se les oye, son oídos sordos a las solicitudes permanentes del magisterio que se están jugando la vida en los territorios”, manifestó Jaramillo.

El ministro de Salud mostró su respaldo con los docentes: “Se tiene que hacer lo que los maestros digan, no lo que se le ocurra al doctor Mauricio Marín, por muy prestigioso o por muy respaldado políticamente que crea estar”.

>>> También puede leer: Nuevo sistema de salud para profesores genera diferencias en el Congreso de la República