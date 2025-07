Mitos y verdades del tacto rectal y su importancia para detectar el cáncer de próstata a tiempo

Realizarse el examen de próstata a tiempo puede marcar la diferencia y salvar la vida. Sin embargo, aún persisten mitos y prejuicios que llevan a muchos hombres a evitar esta revisión crucial. Los mitos sobre el tacto rectal y la idea equivocada de que el examen de antígeno prostático es suficiente han provocado diagnósticos tardíos y enfermedades que, al avanzar sin tratamiento, pueden tener desenlaces devastadores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En Colombia, uno de cada ocho hombres podría desarrollar cáncer de próstata a lo largo de su vida. Por eso, Séptimo Día consultó a urólogos y oncólogos para hablar sobre la prevención, el diagnóstico oportuno y los tratamientos disponibles para esta enfermedad. Además, conoció los testimonios de pacientes que enfrentan este tipo de cáncer y destacan la importancia de realizarse los exámenes a tiempo.



Mitos del tacto rectal

En muchos casos persisten mitos como que el examen de tacto rectal afecta la masculinidad, que el antígeno prostático es suficiente o que, si no hay síntomas, no existe riesgo de cáncer. Lo cierto es que estas creencias erróneas han llevado a miles de hombres a evitar un procedimiento sencillo, rápido y fundamental para detectar a tiempo una enfermedad que, en una etapa avanzada, puede ser mortal.

Juan Ignacio Caicedo, jefe del departamento de Urología de la Fundación Santa Fe y presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Robótica, aseguró que: “La mayoría de la gente piensa que el tacto rectal es un procedimiento que es doloroso, que es demorado, que va a tener que ver con una disminución de la hombría, hacer que las personas disminuyan en su futuro el desempeño sexual o cosas por el estilo”.



¿Es suficiente el examen de antígeno prostático?

No obstante, romper con estos prejuicios es fundamental para promover la detección temprana del cáncer de próstata y reducir el riesgo de diagnósticos tardíos. Séptimo Día conoció el testimonio de Ricardo Camelo Ardila, quien evitó hacerse el examen de tacto rectal y, como consecuencia, en diciembre de 2017, a sus 58 años, comenzó a notar erupciones inesperadas en la piel, una señal de alerta que marcó el inicio de una dura batalla.

Publicidad

“Bajé la guardia y no le puse atención al asunto”, confesó Camelo, quien tas realizarse varios exámenes, su médico le ordenó una prueba de antígeno prostático, cuyo resultado fue de 9.5, una cifra alarmante y muy por encima de la normalidad.

Ricardo se había practicado un examen de tacto rectal ocho años atrás y, desde entonces, solo continuó con controles del antígeno prostático. Su caso es un claro ejemplo de que confiar únicamente en uno de los exámenes no es suficiente. Ambos procedimientos son complementarios para una detección oportuna del cáncer de próstata.

Testimonio de paciente que batalló contra el cáncer de próstata Foto: Séptimo Día

Publicidad

Según el doctor Camilo Giedelman Cuevas, urólogo de la Clínica Marly, las dos pruebas (el antígeno prostático y el tacto rectal) deben combinarse, ya que cada una permite identificar aspectos distintos de la enfermedad. Juntas, pueden ofrecer entre el 80 y 90 % de certeza diagnóstica, lo que es clave para detectar a tiempo tumores malignos.

“La próstata es el único órgano interno que se puede tocar desde afuera y esto nos da muchísima oportunidad de diagnóstico...El tacto rectal es incómodo, pero realmente es un procedimiento muy rápido y nos da muchísima información", explicó Giedelman, quien recalcó que este examen dura apenas 10 segundos y puede ser determinante para evitar un grave diagnóstico.



Estos son los síntomas de alerta

Otros de los mitos del cáncer de próstata es creer que “si no hay síntomas, no hay peligro”. Según el doctor Giedelman, es fundamental estar atentos a ciertas señales de alerta, como dificultad para orinar, necesidad de levantarse a orinar durante la noche, dolor persistente en la parte baja de la espalda, cadera o pelvis, presencia de sangre en la orina o disfunción eréctil repentina.

De igual manera, el doctor William Quiroga Matamoros, jefe del Servicio de Urología Oncológica del Hospital Militar, aseguró que los hombres deben comenzar a realizarse ambos exámenes antes de cumplir los 50 años. Además, enfatizó la importancia de que se hagan en conjunto, ya que cada uno aporta información distinta y, combinados, ofrecen un diagnóstico mucho más preciso y confiable. “Se advierte que puede tener un 20% de posibilidades de que tenga un cáncer y que ese cáncer, si llega a ser detectado únicamente por el tacto rectal, es un cáncer que va a ser más agresivo”.

Cáncer de próstata Getty Images

Asimismo, el médico Juan Ignacio Caicedo enfatizó que existe un grupo de tumores de próstata que no presenta “alteraciones en el examen” de antígeno prostático y que solo pueden ser detectados “mediante el tacto”.

Publicidad

Pacientes como Ricardo Camelo se preguntaron una y otra vez: “¿Por qué no seguí con mis exámenes?” y deja un mensaje para otros hombres que esten pasando por lo mismo: “Para evitar toda esta cantidad de problemas, de sentirse uno mal con uno mismo, de hacer sentir mal también a otras personas, háganse su examen. No solamente se basen en el antígeno, también háganlo con el tacto rectal. No dejan de ser hombres por hacérselo y se van a hacer mucho bien”.

Romper con los mitos, perder el miedo al tacto rectal y entender que el antígeno prostático no es suficiente son pasos clave para un chequeo oportuno y para evitar que este cáncer siga cobrando la vida de más hombres. Además, acudir al médico y prestar atención a las señales del cuerpo es una manera de prevenir esta enfermedad silenciosa.