¿Cómo sacar el pasaporte en Medellín? Vea el paso a paso para obtener el documento

Solicitar el pasaporte en Medellín tiene un proceso distinto al de otras ciudades como la de Bogotá. No obstante, la capital de Antioquia es la segunda en el país donde más se tramita el documento que le permite ingresar a otros países en caso de vacaciones, negocios, estudios o, incluso, residencia.

A finales de 2024, las instalaciones para solicitar el cuadernillo se ampliaron, y se pasó así de agendar 1.300 citas por día a 2.500 en promedio. Estas son asignadas para asistir a la sede de pasaportes en la Gobernación de Antioquia, en la calle 42 No. 52-106, a partir de las 8:00 a.m., de lunes a viernes.

La entrega del pasaporte en Medellín se realiza en otro punto, ubicado en la carrera 55 No. 42-56, en la Plaza de La Libertad, local 4256.



Lo que debe hacer para solicitar la cita del pasaporte en Medellín

El primer paso es realizar el pago de la cita, el cual puede hacer al dar clic aquí. Recuerde que el costo para solicitar el documento por primera vez o renovarlo es el mismo, pero varía según el que usted requiera. (Lea también: ¿Dónde es más caro y más barato sacar el pasaporte en Colombia en 2025?)



Pasaporte ordinario: tiene un costo total de $294.000 . El primer pago que realiza, el cual es para agendar la cita, es de $183.000. El segundo pago es de $111.000, y se consigna en el Banco GNB Sudameris, después de ser atendido en la oficina para el trámite del documento. Tiene una vigencia de 10 años.

. El primer pago que realiza, el cual es para agendar la cita, es de $183.000. El segundo pago es de $111.000, y se consigna en el Banco GNB Sudameris, después de ser atendido en la oficina para el trámite del documento. Tiene una vigencia de 10 años. Pasaporte ejecutivo: utilizado por viajeros frecuentes, tiene un costo de $427.000. El primer pago es de $183.000, el cual efectúa para agendar la cita. El segundo pago es de $244.000, que se consignará en el Banco GNB Sudameris, después de ser atendido en la oficina de la Gobernación de Antioquia. Tiene una vigencia de 10 años.

Tenga en cuenta que al momento de efectuar el primer pago, debe escribir claramente y sin errores el número de identificación de quien será el titular del pasaporte en Medellín, sea menor de edad o adulto.

Tras efectuar la primera consignación, puede proceder a solicitar la cita, de lunes a viernes, a partir de las 8:00 a.m.

Es importante que aquellas personas que sean colombianas nacidas en el extranjero y/o que se cedularon de manera extemporánea (posterior a la edad legal de 18 años) soliciten la cita para el trámite de expedición de pasaportes en el horario de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. de lunes a viernes; lo anterior, porque para este trámite hay que solicitar por parte de la dirección de Pasaportes un documento adicional a la Cancillería.

Adicionalmente, tiene que presentar copia del registro civil, con espacio para notas, firmado y sellado por notario, registrador o cónsul, según sea el caso, anexando una fotocopia legible de la cédula colombiana de al menos uno de los padres del solicitante.



Solicitar cita para el pasaporte en Medellín tras realizar el primer pago

Primero debe indicar la fecha en que hizo la consignación para pedir la cita, luego su número de identificación y qué tipo de pasaporte colombiano solicita: por primera vez, para renovar o para menor de edad.

Posteriormente debe elegir la fecha y hora para su cita y diligenciar datos personales como su correo electrónico, a donde debe llegar la confirmación del agendamiento para que proceda con el trámite del pasaporte. Recuerde presentarlo al momento de asistir para el trámite.



¿Qué documentos debe presentar en la cita?

Si es para renovar el pasaporte, lleve el pasaporte anterior para su respectiva revisión y anulación física. Si lo perdió, notifíquelo durante el proceso, bajo la gravedad de juramento.

Si votó en las últimas elecciones, presente el certificado electoral, con el cual puede obtener un descuento del 10% sobre el pago.

Presente la cédula de ciudadanía original y física, en perfecto estado, completamente legible y en el formato vigente (si la cédula presenta perforaciones o deterioro que altere la fotografía, la información del titular o las condiciones generales del documento de identificación, será denegada y se solicitará la contraseña de su duplicado).

Si lleva contraseña, debe anexar un registro civil, con espacio para notas, firmado y sellado por notario, registrador o cónsul, según sea el caso.

Si es colombiano por adopción, debe presentar acta de juramento y carta de naturaleza o resolución de inscripción, según sea el caso.

Si es menor de edad, el padre o madre acompañante tendrá que presentar folio del registro civil de nacimiento original, con espacio para notas y que sea reciente, es decir, con una expedición no superior a tres meses. Si el menor tiene más de 7 años, tiene que anexar la tarjeta de identidad original y, adicionalmente, la cédula del padre que está solicitando el trámite.

Si el acompañante del menor de edad es un representante legal diferente a los padres, debe presentar un poder especial notarial o consular, otorgado por ambos padres con una vigencia de 90 días si es de notaria nacional, o de hasta 180 días si es de notaria extranjera o consulado (el poder de notaria debe ser original y apostillado si es notaria extranjera).

Recuerde que el día de la cita no debe usar aretes, collares, piercings o expansores. Además, se recomienda no vestir prendas blancas, colores claros o brillantes, y preferiblemente asistir con prendas de vestir oscuras y que no sean de cuello alto.

