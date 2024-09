Reforma a la salud “no resuelve ninguno de los problemas que tienen ciudadanos”: pacientes

Con la radicación nuevamente de la reforma a la salud en el Congreso, vuelve a estar sobre la mesa el interrogante de cómo sería la atención para los pacientes afiliados actualmente a las EPS.

“Hay algo supremamente claro, que la gente tiene que estar muy tranquila, todos vamos a seguir afiliados a las EPS”, aclaró Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Destacó que con el proyecto del Gobierno, habrá “un sistema que no tenga privilegios sino que todo mundo tenga acceso”.

Con la reforma a la salud, el aseguramiento estaría basado con un enfoque territorial al conformar las redes integrales e integradas de servicios de salud, las cuales tendrían un nivel primario con los centros de atención primaria en salud -CAPS- y un nivel complementario de mediana y alta complejidad a cargo de las clínicas y hospitales.

Pacientes cuestionan reforma a la salud

Denise Silva, vocero de Pacientes Colombia, afirma que “este proyecto no resuelve ninguno de los problemas que tienen hoy los ciudadanos para acceder a los servicios de salud, no aumenta los recursos del sistema de salud, no elimina las barreras”.

Por su parte, Néstor Álvarez, vocero de Pacientes Alto Costo, cuestiona que si el proyecto “ya está acordado entre las EPS y el Gobierno, el Legislativo sobraría, por lo cual no entendemos la razón por la cual nos vamos a desgastar otra vez otros 2 años en una discusión”.

El proyecto insiste en que las EPS se conviertan en gestoras de salud. De aprobarse la reforma a la salud, operarían 2 años más como entidades promotoras, tiempo para decidir si se transforman o no a gestoras. Entre tanto, todas deberán ponerse al día con las deudas vigentes en un plazo máximo de 4 años.

“Ya hay un acuerdo con todas las EPS firmado por las dos representantes, Acemi y Gestar Salud, y las firmas de las EPS que desean transformarse; esa transformación se va a dar en cuatro años”, dijo el ministro Jaramillo.

El proyecto dispone un cambio rotundo en el manejo de los recursos, con la llegada del fondo único público de salud donde estarán todos los recursos del sistema que serán administrados por la Adres.

Felix León, director de la entidad, indicó que “hoy les pagamos a 5.300 IPS de unas 20 EPS, mañana será a todas las gestoras, a todas las clínicas, las cuentas llegarán al Adres directamente, las auditarán las gestoras, pero las pagará el Adres”.

El gobierno confía en que esta vez la reforma a la salud sí surta su trámite con éxito en el Congreso. A pesar de las críticas, el ministro reiteró que la reforma fue concertada.