¿Solicitud de liquidación de Compensar EPS es la crónica de una muerte anunciada?

En julio de 2023, Compensar junto a Sanitas y Sura levantaron la mano para pedir de forma urgente ajustes en el dinero que reciben por parte del Estado.



A las EPS les adeudaban por presupuestos máximos, o lo que gira el Estado para los tratamientos que no están en el plan de salud, 173.000 millones de pesos; recursos adicionales para otros tratamientos de alto costo, 89.813 millones; y tratamientos COVID, 31.206 millones.

Andrés Barragán, director de salud de Compensar, manifestó que "nosotros entregamos la carta diciendo que la plata no alcanzaba y todo el tiempo están diciendo que ‘la plata sí alcanza', que nosotros no entregamos información, que no la estamos usando bien, y realmente no está alcanzando”.

Al no ver acuerdos concretos para solucionarlo a tiempo, Compensar tomó la decisión de entregar voluntariamente a la población afiliada. La EPS espera que el gobierno, a través de la Superintendencia de Salud, apruebe su petición.

Mientras tanto, seguirá prestando todos los servicios médicos y tratamientos a los afiliados.

“Ayúdenos a salir, pero no hemos salido, que los usuarios estén tranquilos, hasta el último momento los atenderemos”, agregó Barragán.

Sin embargo, si se acepta su liquidación Compensar no se apartará completamente del sector salud, ya que prevé mantener los servicios complementarios y la medicina prepagada.

“Lo que son los planes voluntarios continuarán. Compensar no se quiere retirar de la salud, seguirá en la salud. De alguna manera acompañaremos a los usuarios, pero esperemos que pase esto para luego tomar una decisión”, puntualizó el director de salud.

La EPS está dispuesta a entregarle al gobierno un programa de conciliación de cuentas, pues se encuentra a paz y salvo hasta 2022. Además, tendrían que contemplarse los pagos de todo el 2023 a los proveedores, clínicas y hospitales.

¿Qué dicen los usuarios de Compensar?

Entre los usuarios de Compensar hay mucha preocupación por la posible liquidación de la EPS y entre ellos están quienes padecen enfermedades crónicas y están a la espera de tratamientos.

Varios afiliados salían de sus citas médicas en la madrugada del 5 de abril cuando les llegó la noticia de la posible liquidación de su EPS. Inmediatamente, la incertidumbre se apoderó de ellos.

Aleida Rubio, usuaria de Compensar, dijo que le "tomó por sorpresa la verdad, pero me parece grave porque todos necesitamos un buen servicio y para mí Compensar presta un buen servicio".

La mayoría de los pacientes de Compensar dicen que entraron en un estado de preocupación permanente. Pero otros esperan que sea el momento para mejorar las fallas que ha tenido la EPS con sus usuarios.

"Nos toca siempre pedir nuestros medicamentos y a veces no los hay", sostuvo Blanca Velásquez, usuaria de Compensar.

"El escenario es muy crítico porque uno sin los recursos no puede garantizar una atención adecuada a los pacientes. Hay tratamientos en curso de pacientes crónicos, pacientes con enfermedades huérfanas, hay un adulto mayor que requiere atención con unos programas integrales y se venía advirtiendo y diciendo busquemos soluciones", manifestó Nancy Maldonado, presidenta de la Asociación Usuarios de Compensar EPS.

Lo cierto es que, por ahora, los pacientes sienten que el futuro de sus tratamientos médicos está en veremos. Piden al gobierno tomar las mejores decisiones en pro de garantizar los servicios a los pacientes.