Este domingo, 22 de noviembre de 2026, comienza una nueva edición de El Sinuano Noche, uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente en la costa Caribe. Noticias Caracol le cuenta los resultados de la noche de hoy.



El Sinuano Noche hoy 22 de noviembre de 2026

Estos fueron los resultados del sorteo de este domingo:



Número ganador: 2887

Quinta balota: 0

Los participantes deben comparar las cifras registradas en sus tiquetes con el resultado oficial para verificar si obtuvieron algún premio en las modalidades habilitadas por el juego. De otro lado, El Sinuano Noche realiza sorteos todos los días, aunque el horario cambia según la jornada. De lunes a sábado, el sorteo se desarrolla alrededor de las 10:30 de la noche, mientras que los domingos y festivos se adelanta para realizarse cerca de las 8:30 p. m. Estas franjas horarias son las que habitualmente siguen los jugadores para conocer los números ganadores de cada jornada.



¿Cómo se juega el Sinuano Noche?

La mecánica es similar a la de otros juegos de chance del país. El apostador elige una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y registra su apuesta en puntos autorizados o plataformas habilitadas. Posteriormente, selecciona la modalidad de juego y el monto que desea apostar. Una vez se realiza el sorteo, el resultado oficial determina si existe o no algún acierto ganador. El Sinuano Noche ofrece diferentes alternativas que permiten ganar premios de acuerdo con la cantidad de números acertados. Entre las modalidades más conocidas se encuentran:



Cuatro cifras directas o pleno.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

Cuatro cifras más quinta balota.

¿Cuánto paga el Sinuano Noche?

Los planes de premios del chance establecen pagos proporcionales al nivel de acierto obtenido. De acuerdo con los valores de referencia publicados para este tipo de sorteos, los jugadores pueden recibir:



5 veces lo apostado por acertar la última cifra.

50 veces lo apostado por acertar las dos últimas cifras.

400 veces por acertar las tres últimas cifras.

4.500 veces por acertar las cuatro cifras directas.

Hasta 63.000 veces el valor apostado al acertar las cuatro cifras y la quinta balota.

Por esta razón, la modalidad que incluye la quinta balota suele ser una de las más atractivas para muchos jugadores.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL