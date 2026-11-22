El cantante de música popular Giovanny Ayala y su novia, María Gómez, dieron el "sí acepto" en una boda privada este 21 de noviembre. La ceremonia se celebró en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Acacías, Meta. Imágenes que circulan en redes sociales muestran detalles despampanantes de la celebración.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la llegada de los novios al lugar de la ceremonia. Fiel a sus raíces y al estilo que lo ha caracterizado durante años, Giovanny Ayala apareció montado en un caballo blanco luciendo un traje del mismo color, en una imagen que evocó la cultura y las tradiciones de los Llanos Orientales. Por su parte, María Gómez hizo una entrada especial en un elegante carruaje decorado con flores claras, un detalle que aportó un toque de cuento de hadas a la jornada. La joven lució un vestido con corte de sirena.



¿Dónde se casaron Giovanny Ayala y María Gómez?

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, uno de los templos más reconocidos de Acacías. Allí, familiares y amigos presenciaron el intercambio de votos y el esperado “sí, acepto” de la pareja. Otro de los momentos que despertó curiosidad fue la llegada de los anillos al altar mediante un dron, una apuesta poco convencional que se convirtió en uno de los recuerdos más comentados de la boda.

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Tras el acto religioso, la celebración continuó en Villa Valentina, una finca propiedad del cantante ubicada en Villavicencio. En este lugar se desarrolló la recepción, que incluyó música, baile y una propuesta inspirada en las costumbres de los Llanos Orientales. Los invitados disfrutaron de una velada en la que no faltaron los homenajes a la región que ha marcado buena parte de la vida y la carrera artística de Ayala.



Las imágenes difundidas después del matrimonio dejaron ver a una pareja visiblemente emocionada. En varias de ellas aparecen compartiendo abrazos, sonrisas y momentos de complicidad que reflejan la felicidad de esta nueva etapa. Los seguidores del intérprete reaccionaron de inmediato con mensajes cargados de buenos deseos y palabras de cariño, celebrando que el artista finalmente llegara al altar junto a la mujer que ha sido su compañera durante los últimos años.



¿Quién es María Gómez, esposa de Giovanny Ayala?

María Gómez, de 32 años y quien es oriunda de Pereira y trabaja en el sector de la salud, ha mantenido un perfil relativamente discreto frente a los medios. Sin embargo, su relación con Giovanny Ayala ha despertado interés entre los admiradores del cantante desde que ambos hicieron pública su historia de amor. Ahora, con este matrimonio, la pareja inicia oficialmente una nueva etapa que promete seguir captando la atención de quienes siguen de cerca la vida del reconocido exponente de la música popular colombiana.



ÁNGELA URREA PARRA

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