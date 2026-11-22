Los apostadores de La Caribeña Noche estuvieron atentos este domingo, 22 de noviembre de 2026 a un nuevo sorteo. Cada noche, miles de jugadores siguen este juego de cuatro cifras con la expectativa de acertar el número ganador y, en algunos casos, también la quinta balota, que puede aumentar las posibilidades de obtener premios en determinadas modalidades.



La Caribeña Noche hoy 22 de noviembre de 2026

Estos fueron los resultados correspondientes al sorteo de este domingo:



Número ganador: 7341

Quinta balota: 6

Los participantes deben revisar cuidadosamente los números registrados en su comprobante de apuesta para determinar si obtuvieron algún premio según la modalidad seleccionada al momento de jugar.



¿A qué hora juega La Caribeña Noche?

Uno de los datos más consultados por los jugadores tiene que ver con los horarios de los sorteos. La Caribeña Noche realiza sus extracciones de lunes a sábado alrededor de las 10:30 p. m., mientras que los domingos y festivos el horario cambia a las 8:30 p. m. Debido a la alta cantidad de consultas que genera cada jornada, los resultados suelen ser publicados pocos minutos después de finalizar la extracción oficial.

La Caribeña Noche es un juego de apuestas permanentes o chance que forma parte de la familia de sorteos La Caribeña, junto con Caribeña Día. Su funcionamiento es similar al de otros chances colombianos: el jugador selecciona un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y espera la publicación de los resultados oficiales.

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Con el paso de los años, este sorteo se ha convertido en uno de los más consultados por los habitantes de la Costa Caribe y por apostadores de otras regiones que siguen diariamente los números ganadores. Para participar en La Caribeña Noche, el apostador debe elegir una combinación de cuatro cifras, definir el valor de la apuesta y registrar la jugada en un punto autorizado. Posteriormente, debe seleccionar la modalidad de participación y esperar el resultado oficial para verificar si acertó la combinación ganadora o parte de ella.



Modalidades de apuesta en La Caribeña

La Caribeña Noche cuenta con diferentes alternativas de juego que permiten ganar premios según la cantidad de cifras acertadas. Las principales modalidades son:



Cuatro cifras directas o superpleno.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras directas.

Tres cifras combinadas.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

¿Cuánto paga La Caribeña Noche?

El plan de premios varía según el tipo de apuesta realizada y el nivel de acierto obtenido.



Entre los pagos de referencia más conocidos se encuentran:



Uña: 5 veces lo apostado.

Pata: 50 veces lo apostado.

Tres cifras directas: 400 veces lo apostado.

Cuatro cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras más quinta balota: hasta 63.000 veces lo apostado.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL